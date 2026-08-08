Мастер-класс по темпоритму и музыкальности текста в Казани

Творческая лаборатория «Угол» в Казани приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс Регины Рокитянской. Это событие станет отличной возможностью окунуться в мир театрального искусства.

Что ожидать от мастер-класса

Участники смогут освоить техники работы с темпоритмом, речью и музыкальностью текста. Мастер-класс направлен на развитие навыков, которые важны как для начинающих артистов, так и для профессионалов, стремящихся улучшить свои творческие способности.

Зачем стоит прийти

Регина Рокитянская — опытный педагог и практикующий актер, готова поделиться своими знаниями и опытом. Участие в таком мастер-классе позволит не только улучшить личные навыки, но и заручиться полезными рекомендациями от специалиста.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире театра!»