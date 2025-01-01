Maimonides Jazz Orchestra п/у Михаила Бручеева

Концерт Молодежного московского биг-бенда

Не пропустите уникальный концерт Молодежного московского биг-бенда, который состоится в клубе Игоря Бутмана. В этом музыкальном событии примут участие студенты и преподаватели Академии им. Маймонида.

О ансамбле

Maimonides Jazz Orchestra под руководством Михаила Бручеева известен своим ярким и оригинальным звучанием. Ансамбль объединяет талантливых молодых музыкантов, которые стремятся передать атмосферу джазовой классики и современного звучания.

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет живое исполнение джазовых хитов и оригинальных композиций. Это отличный шанс насладиться качественной музыкой и поддержать начинающие таланты на сцене.

Зачем стоит посетить концерт

Концерт пройдет в уютной обстановке клуба Игоря Бутмана, который давно зарекомендовал себя как одну из лучших площадок для джазовых выступлений в Москве. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!