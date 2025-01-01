Maimonides Jazz Orchestra п/у Михаила Бручеева

Музыка джаза в исполнении молодёжного московского биг-бэнда

В это воскресенье Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает зрителей на незабываемый вечер, где зажгут звезды молодежного музыкального театра. Молодежный московский биг-бенд при участии студентов и педагогов Академии им. Маймонида представит программу, которая обворожит и поднимет настроение.

Что ждет зрителей?

Под руководством талантливого дирижёра Михаила Бручеева, лучшие студенты исполнят популярные джазовые композиции, а также оригинальные аранжировки. Это отличная возможность услышать свежие молодёжные таланты в уникальном формате большего ансамбля.

Для кого это мероприятие?

Если вы любите живую музыку и хотите окунуться в мир джаза, не пропустите это событие. Программа рассчитана как на истинных ценителей музыкального искусства, так и на тех, кто только начинает знакомиться с джазовой культурой.

Дополнительная информация

Джаз-клуб Игоря Бутмана известен атмосферой дружелюбия и профессионализма. Удобное расположение на Таганке делает его доступным для широкой аудитории. Не упустите шанс насладиться музыкой, общением и творчеством!