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Mahsun Kirmizigul
Билеты от 8000₽
Киноафиша Mahsun Kirmizigul

Mahsun Kirmizigul

18+
Возраст 18+
Билеты от 8000₽

О концерте/спектакле

Легенда турецкой сцены Mahsun Kırmızıgül впервые в Москве!

Москва, 30 октября 2025 года – Впервые в истории российско-турецких культурных связей в столице состоится концерт одной из самых ярких фигур турецкой музыкальной сцены – Mahsun Kırmızıgül. Его выступление пройдет на сцене концертного зала «Москва».

Кто такой Mahsun Kırmızıgül?

Mahsun Kırmızıgül – это не просто певец, но и автор песен, актёр и режиссёр, чьё творчество давно вышло за пределы Турции. Став культовым исполнителем в 1990-х и 2000-х годах, он продолжает собирать аншлаги на крупнейших площадках мира. Уникальный вокал, глубокие тексты и харизма сделали его любимцем миллионов поклонников по всему миру.

Что ждать от концерта?

В Москве артист представит программу, которая включает как золотые хиты прошлых лет, так и новые композиции. Mahsun Kırmızıgül остаётся верен своим корням, одновременно переосмысляя традиционную турецкую музыку в современном звучании.

Не упустите шанс!

Это уникальная возможность увидеть выступление настоящей легенды на одной сцене с мировыми звёздами. Билеты на концерт уже в продаже, не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 8000 ₽

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