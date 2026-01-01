Тайны династийной борьбы в «Махмуде Кашгари»

Пьеса драматурга А. Ахметова «Махмут Кашгари» переносит зрителей в XI век, в эпоху великого ученого и тюрколога Махмута Кашгари. Действие происходит в городах Кашгар (Современный Уйгурский Автономный Район, Китай), а также в Багдаде (Ирак). Это время, когда Кашгар являлся столицей Караханидского государства под управлением материального хакана Мухаммеда.

Внутридворцовые интриги

Центральное событие пьесы — борьба за престол среди родственников. Смерть отца и деда Махмута Кашгари, а также других членов дворцовой элиты создаёт опасную атмосферу. Махмут, единственный наследник, оказывается в центре интриг и конфликтов, вынужденный покинуть дворец ради своей безопасности.

Драматургия исторической эпохи

Пьеса не только развлекает, но и погружает в исторический контекст, позволяя зрителям увидеть не только личную борьбу главного героя, но и более широкие проблемы политической жизни XI века. Интриги, предательства и семьи, разделенные борьбой за власть, делают эту историю актуальной даже сегодня.

«Махмут Кашгари» — это шанс увидеть, как история, культура и драма пересекаются на сцене, создавая уникальный театральный опыт.