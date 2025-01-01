Меню
Махабхарата. Игры богов
Киноафиша Махабхарата. Игры богов

Спектакль Махабхарата. Игры богов

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Эпическая древнеиндийская история в Малом театре кукол

«Махабхарата» — это эпическое произведение, рассказывающее о страшной и бессмысленной войне двух родов: пандавов и кауравов. Война начинается с змеиного проклятия, наложенного богом Индрой на отца обоих родов, Шантану.

Сюжет

История наполнена кровожадной любовью Шантану и богини Ганги, соперничеством его детей — царей Панду и Дхритараштры, а также враждой их потомков, которая выливается в величайшую битву.

Для кого?

Спектакль рекомендован тем, кто любит карри и стремится понять, в какой момент подпортил себе карму. Погрузитесь в увлекательный мир мифологии и философии, исследуя глубины человеческой судьбы и выбора.

