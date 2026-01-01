Спектакль Маха одетая

«Маха одетая»: шоу о неповторимой Испании

Театральный центр на Коломенской приглашает на уникальное шоу «Маха одетая» — зрелищное путешествие по образу испанки через историю и искусство. Вдохновением для программы послужил знаменитый образ махи, запечатлённый великим испанским художником Франсиско Гойей в картине «Маха одетая». Шоу погружает зрителя в мир старинной и современной Испании, раскрывая многоликость махизма — стиля, ставшего символом яркой и страстной испанской культуры.

История Испании через костюм и танец

В шоу представлены исторические костюмы, собранные автором идеи Любовью Фадеевой на протяжении трех десятилетий. Каждый костюм рассказывает свою историю, а в сочетании с танцем и музыкой передает атмосферу разных эпох — от барокко до фламенко. Коллекция костюмов, созданная мастерами Ксенией Артюниной и Натальей Стародумовой, оживает на сцене и позволяет взглянуть на Испанию через призму моды, искусства и театра.

Мастерство и вдохновение на сцене

Автор идеи и хореограф-постановщик Любовь Фадеева (Амор) собрала команду талантливых танцовщиков и актёров театра «MetAMORfosis». Акробатическое мастерство воздушных гимнастов под руководством Натали Вельвет и завораживающие музыкальные партии создают атмосферу подлинной Испании. Вечер дополнят музыкальные исполнения флейтисток Евы Гринберг и Марины Ржанициной, виолончелиста Ильи Ржаницина, гитариста Алексея Ерофеева, перкуссиониста Глеба Пинского и сопрано Марии фон Шлиппенбах.

Окунитесь в атмосферу страстной, свободной Испании и перенеситесь в романтические времена, воспетые великими художниками и мастерами фламенко.