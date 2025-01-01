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Магрит и Павел Майков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Магрит и Павел Майков

Магрит и Павел Майков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Пашей Майковым и группой «Магрит»

29 мая в 20:00 в легендарном Мумий Тролль баре состоится уникальный концерт Паши Майкова и группы «Магрит». В этот вечер музыка станет языком, который поможет выразить все те чувства и переживания, которые могут возникнуть в нашем мире, полном неопределенности.

Погружение в мир эмоций

Когда кажется, что жизнь перевернулась с ног на голову, именно музыка может стать тем самым спасительным кругом. Паша Майков и его команда приглашают зрителей вместе чувствовать и проживать каждый момент. Вечер будет наполнен мощной энергией, глубокими текстами и душевной атмосферой, способной захватить ваше сердце.

Темы и переживания

Концерт обещает стать настоящим путешествием по лабиринтам душевных переживаний. Слушатели смогут услышать не только мелодии, но и глубокие смыслы, которые стоят за ними. Это шанс найти ответы на важные вопросы бытия и, возможно, получить новые перспективы.

Не упустите возможность!

Приходите и позвольте музыке провести вас через сложные переплетения эмоций. Вечер с Пашей Майковым и «Магрит» — это не просто концерт, а настоящая встреча с искусством, которая останется в памяти надолго. Ждем вас в Мумий Тролль баре!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

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