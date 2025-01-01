Большой концерт рок-группы «Магнитная Аномалия» в MT Music Bar

Не нуждающаяся в представлении рок-группа «Магнитная Аномалия» готова порадовать своих поклонников новым альбомом и любимыми хитами на большом концерте в MT Music Bar.

Новый альбом и старые хиты

В первой части вечера слушатели смогут насладиться живым исполнением 12 новых песен, среди которых уже полюбившиеся публике композиции: «Давай Побудем Вдвоем», «Мираж» и «Агрессор».

Заслуженные хиты

Во второй части концерта группа исполнит около 20 самых популярных хитов, таких как: «Экватор», «Часы», «Стороны», «Мы выходим на улицу» и многие другие. Это отличная возможность вспомнить лучшие моменты из творчества группы!

Специальные гости

Концерт не обойдется без специальных гостей. Группа «Либиdо» порадует зрителей своим 30-минутным сетом в самом начале мероприятия, добавив яркие эмоции и заряд энергии на весь вечер.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события! Приходите и окунитесь в мир живой музыки вместе с «Магнитной Аномалией»!