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Магнитная аномалия
Билеты от 1500₽
Киноафиша Магнитная аномалия

Магнитная аномалия

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Большой концерт рок-группы «Магнитная Аномалия» в MT Music Bar

Не нуждающаяся в представлении рок-группа «Магнитная Аномалия» готова порадовать своих поклонников новым альбомом и любимыми хитами на большом концерте в MT Music Bar.

Новый альбом и старые хиты

В первой части вечера слушатели смогут насладиться живым исполнением 12 новых песен, среди которых уже полюбившиеся публике композиции: «Давай Побудем Вдвоем», «Мираж» и «Агрессор».

Заслуженные хиты

Во второй части концерта группа исполнит около 20 самых популярных хитов, таких как: «Экватор», «Часы», «Стороны», «Мы выходим на улицу» и многие другие. Это отличная возможность вспомнить лучшие моменты из творчества группы!

Специальные гости

Концерт не обойдется без специальных гостей. Группа «Либиdо» порадует зрителей своим 30-минутным сетом в самом начале мероприятия, добавив яркие эмоции и заряд энергии на весь вечер.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события! Приходите и окунитесь в мир живой музыки вместе с «Магнитной Аномалией»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

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