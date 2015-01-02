Многогранная история в Свердловском театре драмы

Спектакль «Магнит» напоминает легендарный кубик Рубика — он многогранен, красочен и увлекателен. Для поклонников событийного театра авторы представят интригующую детективную историю о жизни Поэта, чьи стихи уже завоевали мировое признание.

Эмоции и искусство

Готовьтесь к настоящей эмоциональной встряске! В этом спектакле сочетание звука и пластики создает уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться великолепным пением, мастерскими танцами и высокопрофессиональной световой партитурой.

Зрелищность и глубина

Для любителей театра не требуется дополнительного повода, чтобы восхититься увиденным. «Магнит» предлагает зрелищность и смысловую глубину, которые на этой сцене ещё не имели аналогов.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Магнита» в Свердловском театре драмы!