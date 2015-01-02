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Магнит
Киноафиша Магнит

Спектакль Магнит

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Многогранная история в Свердловском театре драмы

Спектакль «Магнит» напоминает легендарный кубик Рубика — он многогранен, красочен и увлекателен. Для поклонников событийного театра авторы представят интригующую детективную историю о жизни Поэта, чьи стихи уже завоевали мировое признание.

Эмоции и искусство

Готовьтесь к настоящей эмоциональной встряске! В этом спектакле сочетание звука и пластики создает уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться великолепным пением, мастерскими танцами и высокопрофессиональной световой партитурой.

Зрелищность и глубина

Для любителей театра не требуется дополнительного повода, чтобы восхититься увиденным. «Магнит» предлагает зрелищность и смысловую глубину, которые на этой сцене ещё не имели аналогов.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Магнита» в Свердловском театре драмы!

Режиссер
Алексей Бадаев
В ролях
Игорь Кожевин
Евгений Бушуев
Ильдар Гарифуллин
Полина Саверченко
Александр Хвостов

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В других городах
Сентябрь
18 сентября пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

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