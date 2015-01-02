Спектакль Магнит

Готовьтесь к настоящей эмоциональной встряске! В этом спектакле сочетание звука и пластики создает уникальную атмосферу. Зрители смогут насладиться великолепным пением, мастерскими танцами и высокопрофессиональной световой партитурой.
Для любителей театра не требуется дополнительного повода, чтобы восхититься увиденным. «Магнит» предлагает зрелищность и смысловую глубину, которые на этой сцене ещё не имели аналогов.
Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир «Магнита» в Свердловском театре драмы!