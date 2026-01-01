Оповещения от Киноафиши
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Магнит» в Свердловском академическом театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится премьера спектакля, посвящённого жизни и творчеству известного русского поэта Аркадия Кутилова. Спектакль под названием «Магнит» раскрывает сложный и трагический путь человека, который всегда стремился к искренности и самовыражению.

О чем спектакль?

Аркадий Кутилов, использующий псевдоним «Магнит», оставил след не только в литературе, но и в искусстве. Его жизнь полна легенд: увольнения за пьянство, тюрьма, принудительное лечение в психиатрической больнице, семейные сложности и одиночество — всё это формировало его как личность. Кутилов участвовал в эпатажных уличных выставках, где демонстрировал странные картины и исписывал страницы паспорта стихами. Его жизнь завершилась трагически, что стало отражением безуспешных попыток вписаться в общество.

Формат и исполнение

Спектакль «Магнит» — это первое театральное воплощение жизни и смерти Аркадия Кутилова. Он представляет собой спектакль-концерт, в котором звучат 10 песен на стихи поэта. Используя средства современного визуального театра, спектакль исследует судьбу Кутилова и выводит зрителя на уровень глубоких поэтических обобщений.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Игорь Кожевин, Евгений Бушуев, Евгений Кондратенко, Ильдар Гарифуллин, Полина Саверченко, Татьяна Малинникова, Иван Виненков и Александр Хвостов. Их игра создаст живую и эмоциональную атмосферу, способную привлечь зрителей, ценящих глубокие размышления о жизни и творчестве.

Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального события!

Апрель
11 апреля суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

Фотографии

Магнит Магнит Магнит Магнит Магнит Магнит

