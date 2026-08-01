Спектакль Магия

Грандиозная мистическая премьера шоу «МАГИЯ» в Пермском цирке!

С 1 августа манеж Пермского цирка станет уникальным пространством, где реальность и иллюзия переплетаются в неповторимом танце. Шоу «МАГИЯ» обещает удивить зрителей волшебством, красотой и загадочностью!

Что вас ждет на программе?

Конный аттракцион Тамерлана Нугзарова-младшего - захватывающее зрелище, в котором всадник и лошадь становятся единым целым в вихре движения!

- захватывающее зрелище, в котором всадник и лошадь становятся единым целым в вихре движения! Иллюзия Дарьи Костюк - смелая магия исчезновений и превращений! Пространство будет меняться прямо у вас на глазах!

- смелая магия исчезновений и превращений! Пространство будет меняться прямо у вас на глазах! Дрессированные попугаи Ара - эти крылатые артисты исполнят удивительные трюки, повинуясь невидимым командам!

- эти крылатые артисты исполнят удивительные трюки, повинуясь невидимым командам! Воздушные гимнасты - дуэт на ремнях и солистка на кор-де-парели будут соревноваться с гравитацией, создавая невероятные фигуры в воздухе!

- дуэт на ремнях и солистка на кор-де-парели будут соревноваться с гравитацией, создавая невероятные фигуры в воздухе! Клоунские репризы - волшебные моменты смеха, открывающие двери к искренней радости!

Это лишь малая часть удивительных номеров, которые ждут вас на манеже. Каждое представление полное неожиданных поворотов, и предсказать финал невозможно!

Почувствуйте магию!

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего зрелища! Шоу «МАГИЯ» будет проходить с 1 по 30 августа в Пермском цирке. Приходите и откройте для себя волшебство!