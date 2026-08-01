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Магия
Киноафиша Магия

Спектакль Магия

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О спектакле

Грандиозная мистическая премьера шоу «МАГИЯ» в Пермском цирке!

С 1 августа манеж Пермского цирка станет уникальным пространством, где реальность и иллюзия переплетаются в неповторимом танце. Шоу «МАГИЯ» обещает удивить зрителей волшебством, красотой и загадочностью!

Что вас ждет на программе?

  • Конный аттракцион Тамерлана Нугзарова-младшего - захватывающее зрелище, в котором всадник и лошадь становятся единым целым в вихре движения!
  • Иллюзия Дарьи Костюк - смелая магия исчезновений и превращений! Пространство будет меняться прямо у вас на глазах!
  • Дрессированные попугаи Ара - эти крылатые артисты исполнят удивительные трюки, повинуясь невидимым командам!
  • Воздушные гимнасты - дуэт на ремнях и солистка на кор-де-парели будут соревноваться с гравитацией, создавая невероятные фигуры в воздухе!
  • Клоунские репризы - волшебные моменты смеха, открывающие двери к искренней радости!

Это лишь малая часть удивительных номеров, которые ждут вас на манеже. Каждое представление полное неожиданных поворотов, и предсказать финал невозможно!

Почувствуйте магию!

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего зрелища! Шоу «МАГИЯ» будет проходить с 1 по 30 августа в Пермском цирке. Приходите и откройте для себя волшебство!

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
13:00
Пермский цирк Пермь, Уральская, 112
от 700 ₽

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