Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия Золотого ключика
Киноафиша Магия Золотого ключика

Спектакль Магия Золотого ключика

0+
Возраст 0+

О спектакле

Погружение в мир волшебства: иллюзионная сказка «Магия Золотого ключика»

Для любителей иллюзионного жанра и настоящего волшебства! All Stars NN представляет иллюзионную сказку для всей семьи «Магия Золотого ключика» — увлекательное путешествие по мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик». Это новогоднее представление будет интересно не только детям, но и их родителям.

Станьте на вечер другом для своего ребенка и разделите с ним праздничное настроение!

Сюжет спектакля

В основе иллюзионного спектакля таинственная и захватывающая история: однажды, в сказочной стране, жила девочка с голубыми волосами по имени Мальви. Ей на хранение от бабушки Мальвины (да, да, та самая Мальвина) достался Золотой ключик. Но о тайне, которую он хранит, Мальви пока ничего не знает.

Случайно активировав ключик, она теряет камин в своей комнате и попадает в Волшебную страну, где встречает Хранителя Магии и Чудес — старого Сверчка. Вслед за Мальви в волшебное путешествие отправляется и её верный друг — пудель Артемон. С помощью Золотого ключика происходят не только магия и чудеса, но и осознание того, что доброта, дружба и взаимовыручка — это настоящее волшебство. Друзья готовы на самые невероятные открытия!

Заслуженный мастер иллюзий

В роли Сверчка выступает профессиональный фокусник-иллюзионист Владимир Колмогоров, который создает уникальную магическую ауру и дарит зрителям гамму эмоций от смеха до восхищения. Вы увидите действительно невозможное: исчезновение, распиливание, телепортация, левитация и многое другое!

Новогоднее волшебство для детей

Вход в фойе начинается за полчаса до начала представления. Дед Мороз и Снегурочка приглашают маленьких друзей на настоящий новогодний карнаваль с песнями, танцами и загадками. Дети смогут зажечь новогоднюю елку, рассказать необычные стишки, а щедрый Дедушка Мороз подарит призы и подарки за лучшие стихотворения!

Не упустите шанс увидеть сказочных персонажей, веселую иллюзионную программу и, конечно же, новогодние подарки, чтобы ваш ребенок запомнил это волшебное шоу надолго.

 

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше