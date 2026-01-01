Спектакль Магия Золотого ключика

Погружение в мир волшебства: иллюзионная сказка «Магия Золотого ключика»

Для любителей иллюзионного жанра и настоящего волшебства! All Stars NN представляет иллюзионную сказку для всей семьи «Магия Золотого ключика» — увлекательное путешествие по мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик». Это новогоднее представление будет интересно не только детям, но и их родителям.

Станьте на вечер другом для своего ребенка и разделите с ним праздничное настроение!

Сюжет спектакля

В основе иллюзионного спектакля таинственная и захватывающая история: однажды, в сказочной стране, жила девочка с голубыми волосами по имени Мальви. Ей на хранение от бабушки Мальвины (да, да, та самая Мальвина) достался Золотой ключик. Но о тайне, которую он хранит, Мальви пока ничего не знает.

Случайно активировав ключик, она теряет камин в своей комнате и попадает в Волшебную страну, где встречает Хранителя Магии и Чудес — старого Сверчка. Вслед за Мальви в волшебное путешествие отправляется и её верный друг — пудель Артемон. С помощью Золотого ключика происходят не только магия и чудеса, но и осознание того, что доброта, дружба и взаимовыручка — это настоящее волшебство. Друзья готовы на самые невероятные открытия!

Заслуженный мастер иллюзий

В роли Сверчка выступает профессиональный фокусник-иллюзионист Владимир Колмогоров, который создает уникальную магическую ауру и дарит зрителям гамму эмоций от смеха до восхищения. Вы увидите действительно невозможное: исчезновение, распиливание, телепортация, левитация и многое другое!

Новогоднее волшебство для детей

Вход в фойе начинается за полчаса до начала представления. Дед Мороз и Снегурочка приглашают маленьких друзей на настоящий новогодний карнаваль с песнями, танцами и загадками. Дети смогут зажечь новогоднюю елку, рассказать необычные стишки, а щедрый Дедушка Мороз подарит призы и подарки за лучшие стихотворения!

Не упустите шанс увидеть сказочных персонажей, веселую иллюзионную программу и, конечно же, новогодние подарки, чтобы ваш ребенок запомнил это волшебное шоу надолго.