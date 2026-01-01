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Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей
Билеты от 1200₽
Киноафиша Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей

Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей

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Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера в Англиканской церкви Святого Андрея

Англиканская церковь Святого Андрея в Москве приглашает вас на уникальную концертную программу «Музыка вне Хогвартса». В этот вечер камерный струнный оркестр Luminis Artis исполнит незабываемые мелодии из мира Гарри Поттера, создавая атмосферу настоящего волшебства.

Шедевры музыки Гарри Поттера

Программа составлена на основе работ выдающихся композиторов: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Вы услышите знаковые произведения, такие как «Hedwig’s Theme», «Harry’s Wondrous World», «Double Trouble» и «Dumbledore’s Farewell». Каждая композиция прозвучит в особом, камерном исполнении с использованием свечного освещения, что придаст мероприятию дополнительный сентиментальный оттенок.

Что вас ждет на концерте?

  • Знакомые мелодии в новом свете: певучие струнные звуки перенесут вас в атмосферу Хогвартса.
  • Чарующая акустика: архитектура церкви и игра света создадут уникальное ощущение присутствия в волшебном мире.
  • Концепция, а не просто набор треков: программа создана так, чтобы пройти через всю историю Гарри Поттера — от первого письма до финальной битвы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым и наполненным магией! ✨

Купить билет на концерт Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
14 сентября понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1200 ₽
15 октября четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1200 ₽
9 ноября понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1200 ₽

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