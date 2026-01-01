Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей

Англиканская церковь Святого Андрея в Москве приглашает вас на уникальную концертную программу «Музыка вне Хогвартса». В этот вечер камерный струнный оркестр Luminis Artis исполнит незабываемые мелодии из мира Гарри Поттера, создавая атмосферу настоящего волшебства.
Программа составлена на основе работ выдающихся композиторов: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Вы услышите знаковые произведения, такие как «Hedwig’s Theme», «Harry’s Wondrous World», «Double Trouble» и «Dumbledore’s Farewell». Каждая композиция прозвучит в особом, камерном исполнении с использованием свечного освещения, что придаст мероприятию дополнительный сентиментальный оттенок.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым и наполненным магией! ✨