Магия вне Хогвартса: музыкальное путешествие в мир Гарри Поттера в мерцании свечей

Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера в Англиканской церкви Святого Андрея

Англиканская церковь Святого Андрея в Москве приглашает вас на уникальную концертную программу «Музыка вне Хогвартса». В этот вечер камерный струнный оркестр Luminis Artis исполнит незабываемые мелодии из мира Гарри Поттера, создавая атмосферу настоящего волшебства.

Шедевры музыки Гарри Поттера

Программа составлена на основе работ выдающихся композиторов: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Вы услышите знаковые произведения, такие как «Hedwig’s Theme», «Harry’s Wondrous World», «Double Trouble» и «Dumbledore’s Farewell». Каждая композиция прозвучит в особом, камерном исполнении с использованием свечного освещения, что придаст мероприятию дополнительный сентиментальный оттенок.

Что вас ждет на концерте?

Знакомые мелодии в новом свете: певучие струнные звуки перенесут вас в атмосферу Хогвартса.

певучие струнные звуки перенесут вас в атмосферу Хогвартса. Чарующая акустика: архитектура церкви и игра света создадут уникальное ощущение присутствия в волшебном мире.

архитектура церкви и игра света создадут уникальное ощущение присутствия в волшебном мире. Концепция, а не просто набор треков: программа создана так, чтобы пройти через всю историю Гарри Поттера — от первого письма до финальной битвы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым и наполненным магией! ✨