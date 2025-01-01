Меню
Магия ударных
6+
О концерте/спектакле

Вечер мелодических ударных в Екатерининском собрании

Ударные инструменты в сольном формате на камерной сцене — это не просто музыка, это настоящее искусство. Их возможности безграничны: от классики до современности, от авангарда до джаза. Благодаря таким выдающимся музыкантам, как Гэри Бёртон и Милт Джексон, мелодические ударные заняли достойное место в джазовых коллективах.

15 ноября в концертном зале Екатерининского собрания вы сможете убедиться в этом сами. В этот вечер исполнители представят свои версии джазовых стандартов, чарующие мелодии танго, блюза и самбы, а также оригинальные композиции. Ожидайте много импровизации, знакомых тем и неожиданных музыкальных сочетаний.

Программа вечера

В программе выступления произведения таких композиторов, как:

  • Paul Desmond
  • Astor Piazzolla
  • Richard Rodgers & Oscar Hammerstein
  • Max Leth
  • Andrei Pushkarev
  • Bart Howard
  • и других

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Артём Симонов
  • Тимофей Матвеев
  • Максим Талызин
  • Руслан Залаутдинов
  • Петр Никонов
  • Тимофей Фокин
  • Роман Олейников
  • Александр Горячих

Продолжительность выступления — 1 час 30 минут без антракта. Проведите пятничный вечер в компании мелодических ударных и насладитесь музыкальным путешествием!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 700 ₽

