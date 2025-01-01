Магия ударных

Вечер мелодических ударных в Екатерининском собрании

Ударные инструменты в сольном формате на камерной сцене — это не просто музыка, это настоящее искусство. Их возможности безграничны: от классики до современности, от авангарда до джаза. Благодаря таким выдающимся музыкантам, как Гэри Бёртон и Милт Джексон, мелодические ударные заняли достойное место в джазовых коллективах.

15 ноября в концертном зале Екатерининского собрания вы сможете убедиться в этом сами. В этот вечер исполнители представят свои версии джазовых стандартов, чарующие мелодии танго, блюза и самбы, а также оригинальные композиции. Ожидайте много импровизации, знакомых тем и неожиданных музыкальных сочетаний.

Программа вечера

В программе выступления произведения таких композиторов, как:

Paul Desmond

Astor Piazzolla

Richard Rodgers & Oscar Hammerstein

Max Leth

Andrei Pushkarev

Bart Howard

и других

Исполнители

В концерте примут участие:

Артём Симонов

Тимофей Матвеев

Максим Талызин

Руслан Залаутдинов

Петр Никонов

Тимофей Фокин

Роман Олейников

Александр Горячих

Продолжительность выступления — 1 час 30 минут без антракта. Проведите пятничный вечер в компании мелодических ударных и насладитесь музыкальным путешествием!