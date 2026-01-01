Спектакль Магия ударных. Поколение ритма

Концерт «Поколение ритма» в Екатерининском собрании

Концерт «Поколение ритма» — одно из самых ожидаемых событий в рамках концертной серии «Магия ударных». На сцену выйдут ученики Лицея искусств «Санкт-Петербург», класс преподавателя ударных инструментов, заслуженного работника культуры РФ Бориса Эстрина.

Все ребята являются лауреатами престижных международных конкурсов и, несмотря на свой юный возраст, готовы представить зрителям сложную и интересную программу. В их исполнении прозвучат произведения таких великих композиторов, как Г.-Ф. Гендель, П.И. Чайковский, К. Дебюсси, А. Пьяццолла, К. Сантанжело, И. Тревино, Е. Копетски и Э. Саммута.

Программа концерта объединяет классику и современность в оригинальных интерпретациях. Зрители услышат как сольные, так и ансамблевые номера на вибрафоне, ксилофоне, маримбе и других ударных инструментах. Особое внимание привлечет то, как легко юные музыканты исполняют «взрослые» произведения высокого уровня.

Приглашаем всех, кто хочет прикоснуться к волшебному миру ритма и таланта. Станьте частью этого яркого музыкального события!

Исполнители

Георгий Андрианов, Мария Желинская, Варвара Киселева, Иван Никитин, Полина Лимонина.

Гостевой музыкант

В концерте принимает участие Татьяна Щербинина (фортепиано).