Магия ударных. Несколько моих любимых вещей

Ударные инструменты в джазе: вечер мелодий и импровизаций

Ударные инструменты, которые относительно недавно начали свое существование на камерной сцене в сольном формате, каждый раз удивляют зрителей своим многообразием. Эти инструменты с легкостью озвучивают классические произведения, современную музыку и даже авангард. История показывает, что благодаря таким выдающимся вибрафонистам, как Гэри Бёртон и Милт Джексон, мелодические ударные заняли свое почетное место в джазовых коллективах. И теперь ударные уже не остановить!

15 ноября в концертном зале Екатерининского собрания зрителей ждет незабываемый вечер, где они смогут насладиться уникальными интерпретациями джазовых стандартов, чарующими мелодиями танго, блюза и самбы, а также оригинальной музыкой.

Программа вечера

В ходе выступления посетители смогут услышать много импровизаций, знакомых мелодий, неожиданных комбинаций и, конечно, море удовольствия. В программе звучат произведения известных композиторов:

Paul Desmond

Astor Piazzolla

Richard Rodgers и Oscar Hammerstein

Max Leth

Андрей Пушкарев

Bart Howard

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Артём Симонов

Тимофей Матвеев

Максим Талызин

Руслан Залаутдинов

Петр Никонов

Тимофей Фокин

Роман Олейников

Александр Горячих

Не упустите возможность провести пятничный вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться магией ударных инструментов!