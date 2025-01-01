Меню
Магия ударных. Несколько моих любимых вещей
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ударные инструменты в джазе: вечер мелодий и импровизаций

Ударные инструменты, которые относительно недавно начали свое существование на камерной сцене в сольном формате, каждый раз удивляют зрителей своим многообразием. Эти инструменты с легкостью озвучивают классические произведения, современную музыку и даже авангард. История показывает, что благодаря таким выдающимся вибрафонистам, как Гэри Бёртон и Милт Джексон, мелодические ударные заняли свое почетное место в джазовых коллективах. И теперь ударные уже не остановить!

15 ноября в концертном зале Екатерининского собрания зрителей ждет незабываемый вечер, где они смогут насладиться уникальными интерпретациями джазовых стандартов, чарующими мелодиями танго, блюза и самбы, а также оригинальной музыкой.

Программа вечера

В ходе выступления посетители смогут услышать много импровизаций, знакомых мелодий, неожиданных комбинаций и, конечно, море удовольствия. В программе звучат произведения известных композиторов:

  • Paul Desmond
  • Astor Piazzolla
  • Richard Rodgers и Oscar Hammerstein
  • Max Leth
  • Андрей Пушкарев
  • Bart Howard

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Артём Симонов
  • Тимофей Матвеев
  • Максим Талызин
  • Руслан Залаутдинов
  • Петр Никонов
  • Тимофей Фокин
  • Роман Олейников
  • Александр Горячих

Не упустите возможность провести пятничный вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться магией ударных инструментов!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

