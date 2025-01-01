Магия ударных. Гробница Куперена

Программа «Гробница Куперена» — это уникальный концерт, посвященный 150-летию великого французского композитора Мориса Равеля. В рамках этого музыкального приношения зрители смогут насладиться произведениями не только самого Равеля, но и его современников: Габриэля Форе, Эммануэля Шабрие, Клода Дебюсси и Мануэля де Фальи.
Программа начинается с «Паваны» Габриэля Форе — композитора, который был не только учителем, но и близким другом Равеля. Далее прозвучит «Ритуальный танец огня» Мануэля де Фальи. В начале XX века Равель испытывал глубокий интерес к испанской музыкальной культуре, что находит отражение в его «Альбораде» из цикла «Отражения».
«Арабеска №1» и «Лунный свет» Клода Дебюсси представляют собой дань уважения гению импрессионизма. Равель восхищался его творчеством и часто черпал вдохновение из его работ. Кроме того, в программу войдет «Фантастическое бурре» Эммануэля Шабрие, которого Равель считал одним из самых значительных французских композиторов.
Наиболее масштабным произведением концерта станет сюита «Le Tombeau du Couperin», традиционно переводимая как «Гробница Куперена». Это название также отсылает к музыкальному жанру, возникшему во Франции в эпоху барокко, где каждая пьеса посвящена покойному другу или учителю. В отличие от реальной танцевальной музыки, Равель создает стилизацию старинных танцев, плавно переходя к неоклассицизму.
Каждая пьеса в сюите отличается ясным и прозрачным музыкальным языком, при этом ярко проявляя авторские черты. Музыка наполнена светлым настроением, однако скрывает в себе драматизм, который нарастает к финалу. В этом концерте знакомые композиции зазвучат новыми красками благодаря переложению для дуэта ударных инструментов. Маримба создаст ритмическую выразительность «Альборады», а вибрафон придаст «Лунному свету» волшебный колорит.
Исполнители: артисты Российского Национального молодежного симфонического оркестра (г. Москва) Николай Конаков и Владислав Шумихин.