Магия ударных. Гробница Куперена

Гробница Куперена: музыкальное приношение Равелю

Программа «Гробница Куперена» — это уникальный концерт, посвященный 150-летию великого французского композитора Мориса Равеля. В рамках этого музыкального приношения зрители смогут насладиться произведениями не только самого Равеля, но и его современников: Габриэля Форе, Эммануэля Шабрие, Клода Дебюсси и Мануэля де Фальи.

Влияние друзей и современников

Программа начинается с «Паваны» Габриэля Форе — композитора, который был не только учителем, но и близким другом Равеля. Далее прозвучит «Ритуальный танец огня» Мануэля де Фальи. В начале XX века Равель испытывал глубокий интерес к испанской музыкальной культуре, что находит отражение в его «Альбораде» из цикла «Отражения».

Дань уважения импрессионизму

«Арабеска №1» и «Лунный свет» Клода Дебюсси представляют собой дань уважения гению импрессионизма. Равель восхищался его творчеством и часто черпал вдохновение из его работ. Кроме того, в программу войдет «Фантастическое бурре» Эммануэля Шабрие, которого Равель считал одним из самых значительных французских композиторов.

Структура и особенности «Гробницы Куперена»

Наиболее масштабным произведением концерта станет сюита «Le Tombeau du Couperin», традиционно переводимая как «Гробница Куперена». Это название также отсылает к музыкальному жанру, возникшему во Франции в эпоху барокко, где каждая пьеса посвящена покойному другу или учителю. В отличие от реальной танцевальной музыки, Равель создает стилизацию старинных танцев, плавно переходя к неоклассицизму.

Музыкальные особенности и исполнители

Каждая пьеса в сюите отличается ясным и прозрачным музыкальным языком, при этом ярко проявляя авторские черты. Музыка наполнена светлым настроением, однако скрывает в себе драматизм, который нарастает к финалу. В этом концерте знакомые композиции зазвучат новыми красками благодаря переложению для дуэта ударных инструментов. Маримба создаст ритмическую выразительность «Альборады», а вибрафон придаст «Лунному свету» волшебный колорит.

Исполнители: артисты Российского Национального молодежного симфонического оркестра (г. Москва) Николай Конаков и Владислав Шумихин.