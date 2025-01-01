Концерт музыки терменвокса в детской филармонии Екатеринбурга

Погрузитесь в мир волшебной музыки, которая словно возникает из воздуха! Концерт «Магия терменвокса» предлагает уникальную возможность услышать этот удивительный бесконтактный музыкальный инструмент, созданный на стыке искусства и науки.

История терменвокса

Терменвокс был изобретен в начале ХХ века российским ученым и музыкантом Львом Терменом. Его коллеги называли его «волшебником музыки», так как он смог «расслышать» музыку, исходящую из электромагнитного поля. Этот уникальный инструмент стал одним из первых, который позволил создавать музыку без физического контакта.

Музыкальная программа

На концерте терменвокс будет звучать в сопровождении скрипки и фортепиано. В программе предусмотрены произведения как классиков, так и музыка ХХ века, включая рок-композиции. Такой широкий жанровый репертуар позволит каждому слушателю насладиться разнообразием звучания терменвокса.

Уникальная возможность

Каждый юный зритель получит шанс самому попробовать извлечь музыку из этого чудо-инструмента. Это не только развлечение, но и возможность прикоснуться к искусству и науке, почувствовать себя настоящим музыкантом.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального опыта! Приходите на «Магию терменвокса» в Свердловскую детскую филармонию.