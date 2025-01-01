Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия терменвокса
Киноафиша Магия терменвокса

Магия терменвокса

О концерте/спектакле

Концерт музыки терменвокса в детской филармонии Екатеринбурга

Погрузитесь в мир волшебной музыки, которая словно возникает из воздуха! Концерт «Магия терменвокса» предлагает уникальную возможность услышать этот удивительный бесконтактный музыкальный инструмент, созданный на стыке искусства и науки.

История терменвокса

Терменвокс был изобретен в начале ХХ века российским ученым и музыкантом Львом Терменом. Его коллеги называли его «волшебником музыки», так как он смог «расслышать» музыку, исходящую из электромагнитного поля. Этот уникальный инструмент стал одним из первых, который позволил создавать музыку без физического контакта.

Музыкальная программа

На концерте терменвокс будет звучать в сопровождении скрипки и фортепиано. В программе предусмотрены произведения как классиков, так и музыка ХХ века, включая рок-композиции. Такой широкий жанровый репертуар позволит каждому слушателю насладиться разнообразием звучания терменвокса.

Уникальная возможность

Каждый юный зритель получит шанс самому попробовать извлечь музыку из этого чудо-инструмента. Это не только развлечение, но и возможность прикоснуться к искусству и науке, почувствовать себя настоящим музыкантом.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального опыта! Приходите на «Магию терменвокса» в Свердловскую детскую филармонию.

Купить билет на концерт Магия терменвокса

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
25 апреля суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

В ближайшие дни

Ritterschaft. Сольный шоу-концерт
6+
Рок
Ritterschaft. Сольный шоу-концерт
18 сентября в 19:00 Свобода
от 400 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
26 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
9 октября в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше