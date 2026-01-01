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Магия свечей. Золотой век Голливуда
Киноафиша Магия свечей. Золотой век Голливуда

Магия свечей. Золотой век Голливуда

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт при свечах: Звуки Голливуда в особняке А.А. Половцова

В старинном особняке А.А. Половцова (Дом Архитектора) вас ждет атмосферный концерт при свечах. В мерцании сотен огней и под звуки бессмертной музыки вы перенесётесь в золотой век Голливуда, где оживут шедевры кинематографа.

Джаз-бэнд Cinema Jazz Band и харизматичная певица Ольга Абдуллина подарят вам уникальное исполнение саундтреков, которые завоевали сердца зрителей и награды «Оскар». Мелодии из фильмов, таких как «Мой ангел», «Лунная река» и «Я всегда буду любить тебя», создадут незабываемую атмосферу вечера.

Каждая нота перенесет вас в мир удивительных эмоций: ледяная Атлантика и вечная любовь в «My Heart Will Go On» сменятся меланхолией «Moon River», а драма в «I Will Always Love You» уступит место ритмам из «Бурлеска». Этот музыкальный калейдоскоп подарит вам яркие воспоминания и чувства.

До начала концерта вы сможете узнать больше об истории особняка, расположенного неподалеку от Исаакиевского собора. Хозяин здания, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к работе таких талантливых архитекторов, как Месмахер, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные залы — Белый и Бронзовый, будуар с эркером, библиотека и столовая, отделанная орехом и кожей, сохраняют свой великолепный облик до сих пор.

Исполнители концерта

Вокал: Ольга Абдуллина — джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов.

Джаз-бэнд: Cinema Jazz Band

Билеты и рассадка

Обратите внимание на доступные категории билетов:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 30 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 55 минут до начала концерта
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии
  • Категория С (все ряды, начиная с 7-го) без экскурсии

Продолжительность экскурсии — 25 минут, а концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Рекомендуем приходить заранее, если ваш билет не включает экскурсию.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией больше нет, оставшиеся билеты не позволяют посетить экспозицию.

Купить билет на концерт Магия свечей. Золотой век Голливуда

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Декабрь
Январь
18 октября воскресенье
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽
19 декабря суббота
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
27 декабря воскресенье
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
5 января вторник
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

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