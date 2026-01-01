Магия свечей. Золотой век Голливуда

Культовые саундтреки Голливуда в историческом особняке

Погружение в мир классического Голливуда ждёт вас в старинном доме, где звучат самые известные саундтреки из шедевров кино. В программе — культовые мелодии, которые не только передают характеры героев, но и усиливают каждый драматический момент.

Эти музыкальные произведения, наполненные роскошными оркестровыми красками, создают атмосферу «большого кино», переживая вместе с нами все его эмоции. Концерт состоится в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и сохраняет дух старого Ростова.

Особняк был построен по проекту архитектора Гулина и впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь — в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых электробиографов (первые кинотеатры), уже звучала музыка, которая теперь станет частью вашего вечера.

Исполнители и продолжительность

Концерт представит Квартет Passione. Его продолжительность составит 75 минут. Будьте уверены, это музыкальное событие будет интересно всем зрителям старше 6 лет.