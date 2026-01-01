Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Золотой век Голливуда
Киноафиша Магия свечей. Золотой век Голливуда

Магия свечей. Золотой век Голливуда

6+
Возраст 6+

О концерте

Культовые саундтреки Голливуда в историческом особняке

Погружение в мир классического Голливуда ждёт вас в старинном доме, где звучат самые известные саундтреки из шедевров кино. В программе — культовые мелодии, которые не только передают характеры героев, но и усиливают каждый драматический момент.

Эти музыкальные произведения, наполненные роскошными оркестровыми красками, создают атмосферу «большого кино», переживая вместе с нами все его эмоции. Концерт состоится в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и сохраняет дух старого Ростова.

Особняк был построен по проекту архитектора Гулина и впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь — в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых электробиографов (первые кинотеатры), уже звучала музыка, которая теперь станет частью вашего вечера.

Исполнители и продолжительность

Концерт представит Квартет Passione. Его продолжительность составит 75 минут. Будьте уверены, это музыкальное событие будет интересно всем зрителям старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Золотой век Голливуда

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
16 апреля четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand Up. 5 комиков
18+
Юмор
Stand Up. 5 комиков
6 марта в 22:00 Flash Bar
от 500 ₽
Магия свечей. Queen Symphony
6+
Рок
Магия свечей. Queen Symphony
2 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald
3 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше