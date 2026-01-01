Магия свечей. Золотой век Голливуда

Погружение в мир классического Голливуда ждёт вас в старинном доме, где звучат самые известные саундтреки из шедевров кино. В программе — культовые мелодии, которые не только передают характеры героев, но и усиливают каждый драматический момент.
Эти музыкальные произведения, наполненные роскошными оркестровыми красками, создают атмосферу «большого кино», переживая вместе с нами все его эмоции. Концерт состоится в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и сохраняет дух старого Ростова.
Особняк был построен по проекту архитектора Гулина и впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь — в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых электробиографов (первые кинотеатры), уже звучала музыка, которая теперь станет частью вашего вечера.
Концерт представит Квартет Passione. Его продолжительность составит 75 минут. Будьте уверены, это музыкальное событие будет интересно всем зрителям старше 6 лет.