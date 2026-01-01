МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда»

Концерт Голливудских саундтреков в особняке Серебрякова

В этом месяце в особняке Серебрякова пройдет музыкальное мероприятие «Золотой век Голливуда». Квартет VIRTUOSI исполнит треки из известных фильмов, таких как «Завтрак у Тиффани», «Крестный отец» и «Список Шиндлера». Это событие будет интересно как любителям классического кино, так и ценителям атмосферы музыкальных вечеров.

В мерцании сотен свечей пространство особняка обретет новую жизнь, превратившись в мистический кинозал. Вы услышите самые проникновенные и узнаваемые мелодии: нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», трагический вальс Нино Роты из «Крёстного отца» и впечатляющую скрипичную тему Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». Эти мелодии не просто музыка, они создают атмосферу, в которой оживают воспоминания о шедеврах кинематографа.

Экскурсия по особенностям интерьеров

Во время уникальной экскурсии вы сможете узнать историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и великолепные дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает лестница из белого мрамора, а также резные и расписные потолки, дополняющие атмосферу роскоши.

Рекомендации по дресс-коду

Рекомендуем выбрать стильный наряд в стиле Cocktail Attire («коктейль»), чтобы полностью соответствовать атмосфере вечера.

Исполнители

Квартет VIRTUOSI подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

Категория A: 2-й и 3-й ряды — с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, — без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Рекомендуется прибыть за 15 минут до начала концерта тем, кто приобрел билеты категории B.