МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда»
6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Голливудских саундтреков в особняке Серебрякова

В этом месяце в особняке Серебрякова пройдет музыкальное мероприятие «Золотой век Голливуда». Квартет VIRTUOSI исполнит треки из известных фильмов, таких как «Завтрак у Тиффани», «Крестный отец» и «Список Шиндлера». Это событие будет интересно как любителям классического кино, так и ценителям атмосферы музыкальных вечеров.

В мерцании сотен свечей пространство особняка обретет новую жизнь, превратившись в мистический кинозал. Вы услышите самые проникновенные и узнаваемые мелодии: нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», трагический вальс Нино Роты из «Крёстного отца» и впечатляющую скрипичную тему Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». Эти мелодии не просто музыка, они создают атмосферу, в которой оживают воспоминания о шедеврах кинематографа.

Экскурсия по особенностям интерьеров

Во время уникальной экскурсии вы сможете узнать историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и великолепные дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает лестница из белого мрамора, а также резные и расписные потолки, дополняющие атмосферу роскоши.

Рекомендации по дресс-коду

Рекомендуем выбрать стильный наряд в стиле Cocktail Attire («коктейль»), чтобы полностью соответствовать атмосфере вечера.

Исполнители

Квартет VIRTUOSI подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды — с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, — без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Рекомендуется прибыть за 15 минут до начала концерта тем, кто приобрел билеты категории B.

Март
5 марта четверг
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда» МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда» МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда» МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда» МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда» МАГИЯ СВЕЧЕЙ. «Золотой век Голливуда»

