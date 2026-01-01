Магия свечей. Золотой век Голливуда. Легендарные саундтреки

Концерт классических голливудских саундтреков в «Вокруг центре»

В культурном центре «Вокруг центр» пройдет незабываемый концерт, посвященный культовым саундтрекам классического Голливуда. Артисты арт-пространства «Особняк 1898» создадут атмосферу мистического кинозала с приглушённым светом свечей и романтической обстановкой.

Женские образы и классика кинематографа

В Международный женский день программа концерта, под названием «Золотой век Голливуда», будет особенно символичной. В центре внимания — величественные женские образы, которые заполнили экран легендарными историями и мелодиями, узнаваемыми с первых нот.

Музыка, которая переносит в эпоху магии кино

На программе — культовые саундтреки, передающие характеры героев и усиливающие драматические моменты. Каждый аккорд наполняет атмосферу роскошными оркестровыми красками и драматургией, передавая то особое чувство «большого кино», которое по-прежнему вдохновляет зрителей.

Необычное пространство для незабываемого вечера

Концерт будет проходить в Зеленом зале, оформленном в стиле классического особняка XIX века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство, окруженное сотнями свечей, создадут уникальную романтическую атмосферу, идеально подходящую для вечера киношедевров.

Исполнители и информация о билетах

Концерт исполнит квартет «Passione». В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд.

Категория А — 2-й и 3-й ряды.

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, переносящей в мир классики Голливуда!