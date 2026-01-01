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Магия свечей. Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино
Киноафиша Магия свечей. Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино

Магия свечей. Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер JΛZZLAB: Звуки золота Голливуда

Погружаясь в мир кино, мы не можем не вспомнить те легендарные песни, которые стали неотъемлемой частью золотой эпохи Голливуда. Новая программа JΛZZLAB предлагает зрителям уникальную возможность услышать знаковые композиции, ассоциирующиеся с известными фильмами.

Классические мелодии из кино

В программе прозвучат знаменитые хиты, такие как Moon River из «Завтрака у Тиффани», Diamonds Are a Girl's Best Friend, ассоциирующиеся с Мэрилин Монро, и I Wanna Be Loved by You из комедии «В джазе только девушки». Также слушатели смогут насладиться Chattanooga Choo Choo из фильма «Серенада Солнечной долины» и Somewhere Over the Rainbow.

Исполнители и формат

JΛZZLAB - это уникальный музыкальный проект, который впервые представлен в Ростове-на-Дону. Основу проекта составляет женское вокальное трио, которое сочетает в себе изысканное трехголосие, харизму и мощную энергетику. Оно создано для передачи выразительного и эмоционально насыщенного звучания.

Продолжительность и антракт

Концерт продлится 1 час 30 минут с антрактом, в течение которого будет работать бар. Он рассчитан на зрителей старше 6 лет, обеспечивая настоятельную атмосферу для всех категорий публики.

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