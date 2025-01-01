Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе

Ночной джаз под свечами в особняке Серебрякова

Проведите незабываемый вечер в роскошном особняке Серебрякова, где свет сотен свечей создаст волшебную атмосферу! Для вас прозвучат самые известные хиты Майкла Джексона, Элтона Джона и Стинга в оригинальных джазовых обработках.

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS придаст знакомым мелодиям новое, динамичное и зажигательное звучание. Вы услышите, как джаз раскрывает любимые поп-песни с неожиданной стороны, добавляя им энергии и ритма. Это уникальная возможность открыть для себя знакомую музыку в особой обстановке старинного интерьера.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, где вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.