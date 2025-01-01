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Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе
Киноафиша Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе

Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночной джаз под свечами в особняке Серебрякова

Проведите незабываемый вечер в роскошном особняке Серебрякова, где свет сотен свечей создаст волшебную атмосферу! Для вас прозвучат самые известные хиты Майкла Джексона, Элтона Джона и Стинга в оригинальных джазовых обработках.

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS придаст знакомым мелодиям новое, динамичное и зажигательное звучание. Вы услышите, как джаз раскрывает любимые поп-песни с неожиданной стороны, добавляя им энергии и ритма. Это уникальная возможность открыть для себя знакомую музыку в особой обстановке старинного интерьера.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, где вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:45.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:30 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе

В ближайшие дни

На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
6+
Классическая музыка
На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
3 августа в 19:00 Арт-пространство «Галерея 2/17»
от 500 ₽
Магия кельтских гор. Концерт на крыше
6+
Фолк
Магия кельтских гор. Концерт на крыше
31 августа в 16:00 Крыша Zarenkov Gallery
от 1600 ₽
6+
Классическая музыка
"Он же гений, как ты да я", аб-т №15
12 октября в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
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