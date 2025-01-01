Магия свечей. Жемчужины оперы и балета

Незабываемый вечер в особняке Серебрякова

В этот вечер в роскошном особняке Серебрякова вы погрузитесь в пучину страстей, взрывных эмоций и невероятной красоты. В программе собраны жемчужины арий из опер Верди, Пуччини и других известных композиторов мира, исполняемые солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.

Творения искусства

Настоящим украшением вечера станут знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса и номера из «Щелкунчика» Чайковского, в исполнении изящной балерины. Это будет событие, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!

Экскурсия по особняку

Перед концертом состоится уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Участники погрузятся в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый парадный зал отличается своим цветом, резными потолками и богатым декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Рекомендуемый дресс-код

Для посещения мероприятия рекомендуется соблюдать стиль Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты и рассадка

В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до начала мероприятия).

1-й ряд с экскурсией (начало экскурсии за 45 минут до начала мероприятия). Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии за 45 минут до начала мероприятия).

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии за 45 минут до начала мероприятия). Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Общая продолжительность мероприятия с экскурсии составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 1 час 30 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Важная информация для зрителей

Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.