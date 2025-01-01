Магия свечей. Жемчужины оперы и балета

В этот вечер в роскошном особняке Серебрякова вы погрузитесь в пучину страстей, взрывных эмоций и невероятной красоты. В программе собраны жемчужины арий из опер Верди, Пуччини и других известных композиторов мира, исполняемые солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.
Настоящим украшением вечера станут знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса и номера из «Щелкунчика» Чайковского, в исполнении изящной балерины. Это будет событие, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!
Перед концертом состоится уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Участники погрузятся в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый парадный зал отличается своим цветом, резными потолками и богатым декором. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Для посещения мероприятия рекомендуется соблюдать стиль Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Общая продолжительность мероприятия с экскурсии составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 1 час 30 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.
Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.