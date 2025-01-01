Магия свечей. Жемчужины оперы и балета

Вечер музыки и красоты в особняке Серебрякова

В этот вечер в роскошном особняке Серебрякова вас ждет погружение в пучину страстей и взрывных эмоций. Программа концерта включает в себя жемчужины арий из опер Верди, Пуччини и других известных композиторов, исполненных солистами Мариинского театра.

Знаменитые номера

Настоящим украшением вечера станет знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса, а также номера из «Щелкунчика» Чайковского, которые представит изящная балерина. Это будет вечер, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!

Экскурсия по особняку

Перед концертом состоится уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и великолепные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из залов имеет свой уникальный цвет, а резные и расписные потолки дополняют богатое оформление лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire (коктейль). Исполнители вечера — солисты Мариинского театра.

Информация о билетах

В продаже билеты трех категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.