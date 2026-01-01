Магия свечей. ZAZ Tribute

6+
Возраст 6+

О концерте

Трибьют-концерт ZAZ в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада, среди сказочных пальм и благоухающих цветов, вас ждет уникальное событие — трибьют-концерт, посвященный дерзкой французской певице ZAZ. Это вечер, наполненный энергией шансона и живого джаза, подарит вам возможность насладиться мелодиями, которые стали гимном свободы!

Исполнители и программа

На сцене выступит харизматичная Валерия Эверест вместе с Jazz-band EveRRest. В репертуаре концерта прозвучат самые знаменитые хиты ZAZ: «Je veux», «La vie en rose», «Les passants» и многие другие. Эти знакомые мелодии будут звучать по-новому: от интимных признаний до зажигательного карнавала ритмов.

Атмосфера вечера

Вечер пройдет под звездным небом Оранжереи, в окружении мерцающих свечей. Вы сможете насладиться настоящей магией Парижа без необходимости покидать сердце Петербурга!

Состав группы

В Jazz-band EveRRest выступят:

  • Валерия Эверест - солистка
  • Саценко Александр - аккордеон
  • Дмитрий Гурович - контрабас
  • Виктор Николаев - гитара

Билеты и рекомендации

В продаже имеются билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-й ряд)
  • Категория A (2-й и 3-й ряд)
  • Категория B (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

12 апреля воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
15 мая пятница
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

