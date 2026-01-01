Магия свечей. Zaz Tribute

В арт-пространстве «Особняк 1898» состоится замечательный концерт, посвящённый культуре Франции. На вечере вас ожидают известные песни Zaz, которые объединяют элементы шансона, джаза и поп-музыки. Простые и запоминающиеся мелодии в сочетании с ритмической энергией создадут незабываемую атмосферу.
На сцене выступят резиденты арт-пространства — оркестр джаз-мануш «Ratatouille Manouche Orchestre». Зелёный зал с высокими потолками и богатой лепниной, при свете свечей создаст романтическую обстановку для любителей французской музыки и ценителей живого исполнения.
В концерте будет выполнено внимательное и уважительное прочтение авторского материала, подчёркивающее живость, эмоциональную открытость и прямой контакт со зрителем. Зажигательная программа с французским шармом гарантирует удовольствие всем присутствующим.
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут и он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.