Магия свечей. Zaz Tribute

Концерт во французском стиле в особняке 1898

В арт-пространстве «Особняк 1898» состоится замечательный концерт, посвящённый культуре Франции. На вечере вас ожидают известные песни Zaz, которые объединяют элементы шансона, джаза и поп-музыки. Простые и запоминающиеся мелодии в сочетании с ритмической энергией создадут незабываемую атмосферу.

На сцене выступят резиденты арт-пространства — оркестр джаз-мануш «Ratatouille Manouche Orchestre». Зелёный зал с высокими потолками и богатой лепниной, при свете свечей создаст романтическую обстановку для любителей французской музыки и ценителей живого исполнения.

Программа концерта

В концерте будет выполнено внимательное и уважительное прочтение авторского материала, подчёркивающее живость, эмоциональную открытость и прямой контакт со зрителем. Зажигательная программа с французским шармом гарантирует удовольствие всем присутствующим.

Исполнители

Лера Колобова — вокал

— вокал Сергей Проворов — гитара

— гитара Ирина Николова — скрипка

— скрипка Даниил Устинов — контрабас

— контрабас Григорий Половинка — баян

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-й ряд

— 1-й ряд Категория А — 2-й и 3-й ряды

— 2-й и 3-й ряды Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составляет 75 минут и он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.