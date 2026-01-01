Магия свечей. Witney Houston Tribute

Трибьют-концерт Уитни Хьюстон в Петербурге

В этот праздничный день старинный особняк Серебрякова преобразится в концертный зал, где зажжутся сотни свечей. В воздухе зазвучат самые известные композиции велической певицы Уитни Хьюстон, чье мастерство покорило сердца миллионов. Вы сможете насладиться мировыми хитами, которые стали саундтреком целой эпохи, включая «I Will Always Love You», «I Have Nothing» и «I Wanna Dance With Somebody».

Исполнители вечера

Концерт представит блестящая певица Александра Кроневальд, лауреат международных конкурсов, в сопровождении виртуозной пианистки Нины Качановой, также лауреата международных конкурсов. Их харизматичные выступления и филигранное исполнение создадут уникальную атмосферу, наполненную эмоциями, где каждая нота расскажет свою историю о любви, боли и триумфе.

Продолжительность концерта составляет 65 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.