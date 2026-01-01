Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Witney Houston Tribute
Киноафиша Магия свечей. Witney Houston Tribute

Магия свечей. Witney Houston Tribute

6+
Возраст 6+

О концерте

Трибьют-концерт Уитни Хьюстон в Петербурге

В этот праздничный день старинный особняк Серебрякова преобразится в концертный зал, где зажжутся сотни свечей. В воздухе зазвучат самые известные композиции велической певицы Уитни Хьюстон, чье мастерство покорило сердца миллионов. Вы сможете насладиться мировыми хитами, которые стали саундтреком целой эпохи, включая «I Will Always Love You», «I Have Nothing» и «I Wanna Dance With Somebody».

Исполнители вечера

Концерт представит блестящая певица Александра Кроневальд, лауреат международных конкурсов, в сопровождении виртуозной пианистки Нины Качановой, также лауреата международных конкурсов. Их харизматичные выступления и филигранное исполнение создадут уникальную атмосферу, наполненную эмоциями, где каждая нота расскажет свою историю о любви, боли и триумфе.

Продолжительность концерта составляет 65 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.

Купить билет на концерт Магия свечей. Witney Houston Tribute

Март
8 марта воскресенье
21:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute Магия свечей. Witney Houston Tribute

