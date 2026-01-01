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Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар
Киноафиша Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар

Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар

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О концерте

Музыка Ханса Циммера в Белом зале особняка Половцева

Музыка Ханса Циммера давно стала самостоятельным искусством, которое выходит за пределы кинематографа. Близость к эмоциям и образности его произведений делает их уникальными. В этот вечер Белый зал особняка А.А. Половцова наполнится легендарными саундтреками композитора под светом сотен свечей.

Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA представит авторские аранжировки музыки Ханса Циммера. Зрители смогут услышать знакомые композиции из таких культовых фильмов, как «Гладиатор» и «Интерстеллар», а также другие знаменитые киноленты, ставшие классикой мирового кино. Звучание струнных инструментов и рояля придаст темам новую глубину и эмоциональную выразительность, сохранив их изначальную грандиозность.

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых красивых памятников архитектуры XIX века. Белый зал с величественными колоннами и изысканной лепниной создаст идеальные условия для музыки, где масштаб кинематографа встречается с красотой живого исполнения.

Каждого гостя ждет бокал игристого перед началом концерта! Это вечер станет возможностью насладиться великолепием музыкального мира Ханса Циммера, пролетающего от древних арен и бескрайних пустынь до бесконечных просторов космоса.

Информация для зрителей

Исполнители: Камерный оркестр VIRTUOSI ORCHESTRA

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
19 декабря суббота
17:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
26 декабря суббота
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
2 января суббота
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар Магия свечей. Вселенная Ханса Циммера: от Гладиатора до Интерстеллар

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