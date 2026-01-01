Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Концерт струнного квартета Passione: Времена года Вивальди и Пьяццоллы

Культурный центр «Вокруг Центр» приглашает на завораживающий концерт в Зелёный зал. В программе — циклы «Времена года» Вивальди и Астора Пьяццоллы, исполняемые струнным квартетом Passione. Это уникальное сочетание величественной барочной музыки и страстного танго создаст атмосферу магии и накала.

Под сводами арт-пространства «Особняк 1898» вас ждет незабываемая встреча с музыкой, которая объединяет два эпохальных стиля. Что общего между Вивальди и Пьяццоллой, мастерами магических секвенций и королями танго? Оказывается, их творчество наполнено страстью, темпераментом и бездонной ритмической стихией. Именно такие уникальные качества будут представлены вам в этот особенный вечер.

В окружении сотен свечей струнный квартет Passione исполнит циклы «Времена года», ставшие вершиной творчества обоих авторов. Страстные ритмы аргентинского танго и барочные мотивы Вивальди с его культовой частью «Лето» подарят зрителям незабываемые эмоции и атмосферу, где танец — это сама жизнь.

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898» — памятнике архитектуры, сохраняющем дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Здесь когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». Теперь музыка, звучавшая в этом месте, привлечет внимание зрителей, желающих погрузиться в завораживающий мир звуков.

Исполнители

Квартет Passione

Билеты

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP — 1-ый ряд

Категория А — 2-й и 3-й ряды

Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.