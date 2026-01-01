Оповещения от Киноафиши
6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт струнного квартета Passione: Времена года Вивальди и Пьяццоллы

Культурный центр «Вокруг Центр» приглашает на завораживающий концерт в Зелёный зал. В программе — циклы «Времена года» Вивальди и Астора Пьяццоллы, исполняемые струнным квартетом Passione. Это уникальное сочетание величественной барочной музыки и страстного танго создаст атмосферу магии и накала.

Под сводами арт-пространства «Особняк 1898» вас ждет незабываемая встреча с музыкой, которая объединяет два эпохальных стиля. Что общего между Вивальди и Пьяццоллой, мастерами магических секвенций и королями танго? Оказывается, их творчество наполнено страстью, темпераментом и бездонной ритмической стихией. Именно такие уникальные качества будут представлены вам в этот особенный вечер.

В окружении сотен свечей струнный квартет Passione исполнит циклы «Времена года», ставшие вершиной творчества обоих авторов. Страстные ритмы аргентинского танго и барочные мотивы Вивальди с его культовой частью «Лето» подарят зрителям незабываемые эмоции и атмосферу, где танец — это сама жизнь.

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898» — памятнике архитектуры, сохраняющем дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Здесь когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». Теперь музыка, звучавшая в этом месте, привлечет внимание зрителей, желающих погрузиться в завораживающий мир звуков.

Исполнители

Квартет Passione

Билеты

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP — 1-ый ряд
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Март
12 марта четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

Фотографии

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

