Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний вечер в особняке Серебрякова

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в роскошных интерьерах особняка Серебрякова, украшенных к Новому году. Здесь классика встретится с современностью под мерцание сотен свечей.

Музыка, которая оживает

В этот особенный вечер виртуозный скрипач Илья Козлов и струнный квартет VIRTUOSI исполнят для вас циклы «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Вы сможете насладиться экспрессией резких ритмов аргентинского танго, которые оживляют жаркие латиноамериканские кварталы, и проникнуться барочными мотивами «Времён года». Особенное внимание стоит уделить знаменитой части «Лето», которая подарит зрителям незабываемые эмоции.

Погружение в музыкальную атмосферу

Это не просто концерт — это путешествие через века, эмоции и искусство. Погрузитесь в мир музыки, где каждая нота оживает в танце света и тени.

Дресс-код и удобства

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Январь
2 января пятница
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2300 ₽

