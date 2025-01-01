Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в роскошных интерьерах особняка Серебрякова, украшенных к Новому году. Здесь классика встретится с современностью под мерцание сотен свечей.
В этот особенный вечер виртуозный скрипач Илья Козлов и струнный квартет VIRTUOSI исполнят для вас циклы «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Вы сможете насладиться экспрессией резких ритмов аргентинского танго, которые оживляют жаркие латиноамериканские кварталы, и проникнуться барочными мотивами «Времён года». Особенное внимание стоит уделить знаменитой части «Лето», которая подарит зрителям незабываемые эмоции.
Это не просто концерт — это путешествие через века, эмоции и искусство. Погрузитесь в мир музыки, где каждая нота оживает в танце света и тени.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.