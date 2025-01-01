Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт под сводами Лютеранского собора

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенного в самом сердце Петербурга, состоится атмосферный концерт, который объединит величественную барочную музыку и страстное танго в едином порыве.

Вивальди и Пьяццолла: музыкальный диалог

Что же связывает таких непохожих на первый взгляд композиторов, как Вивальди и Пьяццолла? На самом деле, их объединяет гораздо больше, чем кажется. Страсть, накал, темперамент, бездонная ритмическая стихия и неистощимая мелодическая изобретательность — всё это присутствует как в «Временах года» Вивальди, так и в творениях Пьяццоллы.

Уникальное исполнение

В этот особенный вечер в окружении сотен свечей слушателей будут радовать музыкальные произведения, исполненные струнным квартетом Four Seasons. Они представят циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы, которые стали вершинами творчества обоих композиторов.

Эмоции и атмосфера

Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов, в которых танец — это сама жизнь, столкнется с барочными мотивами «Времён года» Вивальди, особенно с самой знаменитой частью — «Летом». Это сочетание подарит зрителям незабываемые эмоции!

Практическая информация

Исполнители: Квартет Four Seasons
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
7 января среда
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

В ближайшие дни

Танцуем джаз
12+
Джаз
Танцуем джаз
28 февраля в 20:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
6+
Живая музыка
«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
27 декабря в 21:00 Планетарий
от 1700 ₽
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры
12+
Джаз
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры
17 декабря в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше