Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Концерт под сводами Лютеранского собора

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенного в самом сердце Петербурга, состоится атмосферный концерт, который объединит величественную барочную музыку и страстное танго в едином порыве.

Вивальди и Пьяццолла: музыкальный диалог

Что же связывает таких непохожих на первый взгляд композиторов, как Вивальди и Пьяццолла? На самом деле, их объединяет гораздо больше, чем кажется. Страсть, накал, темперамент, бездонная ритмическая стихия и неистощимая мелодическая изобретательность — всё это присутствует как в «Временах года» Вивальди, так и в творениях Пьяццоллы.

Уникальное исполнение

В этот особенный вечер в окружении сотен свечей слушателей будут радовать музыкальные произведения, исполненные струнным квартетом Four Seasons. Они представят циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы, которые стали вершинами творчества обоих композиторов.

Эмоции и атмосфера

Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов, в которых танец — это сама жизнь, столкнется с барочными мотивами «Времён года» Вивальди, особенно с самой знаменитой частью — «Летом». Это сочетание подарит зрителям незабываемые эмоции!

Практическая информация

Исполнители: Квартет Four Seasons

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.