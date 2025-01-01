Меню
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
О концерте

Волшебство музыки при свечах в особняке Половцова

StageMagic приглашает вас на уникальное музыкальное событие! Откройте для себя магию классической музыки и аргентинского танго в атмосферном особняке А.А. Половцова. В этом мероприятии мы соединяем величие Венеции и Буэнос-Айреса, погружаясь в эпоху барокко.

Программа концерта

В центре внимания — одна из самых знаменитых и экспрессивных частей цикла «Времена года» Антонио Вивальди, а именно — «Лето». Вы сразу узнаете её с первых нот. Затем нас ждёт погружение в мир классической музыки, после чего мы перенесемся в жаркую Аргентину. Здесь apasionado танго от Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя создаст атмосферу страсти и эмоций.

Интересный факт: именно под танго Гарделя «Por una cabeza» танцевал Аль Пачино в знаменитом фильме «Запах женщины». Как говорил сам актер, в танго не бывает ошибок!

Уникальный интерьер особняка

Концерт пройдет в доме архитектора, который отличается контрастом неброского классического фасада и великолепных внутренних интерьеров. Уникальный декор из мрамора, ценнейшей древесины и роскошный наборный паркет впечатляют всех посетителей. Больше о богатой истории и деталях интерьера вы сможете узнать на экскурсии, которую можно посетить до начала концерта.

Исполнители

Выступит квартет Four Seasons, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты пяти категорий с возможностью свободной рассадки на стульях:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии
  • Категория С (все ряды, начиная с 7 ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до концерта. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнёт экскурсию за 50 минут до концерта, вторая — за 25 минут до начала.

Обратите внимание, что если билетов с экскурсией не осталось, то оставшиеся билеты не предоставляют возможность посещения экспозиции.

Январь
6 января вторник
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽

