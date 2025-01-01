Меню
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
6+
О концерте/спектакле

Концерт «Магия свечей. Времена года» предложит зрителям незабываемую встречу с музыкой двух великих композиторов – Антонио Вивальди иAstor Piazzolla. Место проведения – Вокруг центр в Ростове, где атмосфера вечера станет уникальным сочетанием светового шоу и музыкального мастерства.

Уникальное сочетание классики и современности

Вивальди, известный своими ритмичными «Временами года», принес в мир музыки яркие образы природы и смены сезонов. В отличие от него, Пьяццолла с его аргентинским танго создает совершенно другую атмосферу – полную страсти и энергии. Вместе они формируют уникальный контраст, который обязательно очарует зрителей.

Неповторимое световое шоу

Концерт будет сопровождаться завораживающим световым оформлением, создающим волшебную атмосферу. Специально подобранные свечи и эффекты сделают каждое произведение живым и выразительным, погружая зрителей в мир музыки и эмоций.

Подготовьтесь к вечеру искусства

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в сочетании с уникальным визуальным оформлением. Концерт обещает стать не только музыкальным событием, но и невероятным зрелищем. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах и настроиться на погружение в мир искусства.

Октябрь
25 октября суббота
17:00
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30

