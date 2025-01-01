Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Зеленом зале: Вивальди и Пьяццолла в одном порыве

StageMagic приглашает в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на особенный концерт, где величественная барочная музыка и страстное танго сольются в едином порыве.

Что объединяет Вивальди и Пьяццоллу?

На первый взгляд, Вивальди и Пьяццолла – это два совершенно разных композитора. Однако между ними есть много общего. И Вивальди, и Пьяццолла были мастерами магических секвенций, способными передавать страсть и темперамент через свою музыку. Главные элементы, которые объединяют их творчество, – это бездонная ритмическая стихия и неистощимая мелодическая изобретательность.

Программа вечера

В этот особенный вечер в окружении сотен свечей струнный квартет Passione исполнит циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы. Эти произведения стали настоящей вершиной творчества обоих композиторов. Концерт подарит зрителям возможность насладиться выразительностью резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских мотивов, которые столкнутся с барочными всеми известными мелодиями Вивальди, включая одну из его самых знаменитых частей — «Лето».

Эта музыкальная симфония эмоций станет настоящим подарком для всех любителей театрального искусства и музыки.

Информация для зрителей

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 75 минут. Обратите внимание, что билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
21:00 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

В ближайшие дни

Андрей Державин
6+
Поп
Андрей Державин
3 декабря в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Slipknot Tribute: Get This
16+
Рок
Slipknot Tribute: Get This
24 октября в 20:30 Подземка
от 1000 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
12 сентября в 21:00 Вокруг центр
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше