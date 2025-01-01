Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Концерт в Зеленом зале: Вивальди и Пьяццолла в одном порыве

StageMagic приглашает в изысканный Зеленый зал пространства «Вокруг Центр» на особенный концерт, где величественная барочная музыка и страстное танго сольются в едином порыве.

Что объединяет Вивальди и Пьяццоллу?

На первый взгляд, Вивальди и Пьяццолла – это два совершенно разных композитора. Однако между ними есть много общего. И Вивальди, и Пьяццолла были мастерами магических секвенций, способными передавать страсть и темперамент через свою музыку. Главные элементы, которые объединяют их творчество, – это бездонная ритмическая стихия и неистощимая мелодическая изобретательность.

Программа вечера

В этот особенный вечер в окружении сотен свечей струнный квартет Passione исполнит циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы. Эти произведения стали настоящей вершиной творчества обоих композиторов. Концерт подарит зрителям возможность насладиться выразительностью резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских мотивов, которые столкнутся с барочными всеми известными мелодиями Вивальди, включая одну из его самых знаменитых частей — «Лето».

Эта музыкальная симфония эмоций станет настоящим подарком для всех любителей театрального искусства и музыки.

Информация для зрителей

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и продлится 75 минут. Обратите внимание, что билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!