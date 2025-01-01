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Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Времена года» в Лютеранском соборе

Под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе), расположенном в самом сердце Петербурга, пройдет уникальный концерт. В этот вечер барочная музыка Вивальди встретится с страстным танго Пьяццоллы, создавая неповторимую атмосферу.

Музыка, объединяющая эпохи

Что же объединяет таких непохожих на первый взгляд композиторов, как Вивальди и Пьяццолла? Ответ кроется в их страсти, темпераменте и музыкальной изобретательности. Оба мастера умело играли с ритмом и мелодией, создавая шедевры, которые сводят зрителей с ума.

Что ждать от концерта

В исполнении струнного квартета Four Seasons вы услышите циклы «Времена года» от обоих композиторов. Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов, где танец — это сама жизнь, столкнется с барочными мотивами Вивальди. Особенно выделится знаменитая часть «Лето», которая подарит зрителям незабываемые эмоции.

Информация о концерте

  • Исполнители: Квартет Four Seasons
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
  • Возрастное ограничение: концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться волшебством, которое создаст сочетание барочной классики и страстного танго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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