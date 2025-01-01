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Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Открытие Дома искусств «Особняк Серебрякова» в Санкт-Петербурге

Скоро вы сможете стать частью уникального культурного события в Санкт-Петербурге — открытия нового Дома искусств «Особняк Серебрякова», который хранит более 200 лет истории! Приглашаем вас на незабываемый вечер в великолепных интерьерах, где классика встречается с современностью под мерцанием сотен свечей.

Экскурсия и концерт

Перед началом концерта вас ждет увлекательная экскурсия по старинному дому, полному тайн аристократов и блеска светских приемов. В этот особенный вечер струнный квартет VIRTUOSI исполнит для вас знаменитые циклы «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы.

Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских мелодий, а также барочные мотивы «Времён года», особенно их знаменитая часть «Лето», создадут незабываемую атмосферу для зрителей!

История и интерьер особняка

Вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. «Особняк Серебрякова» сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и украшен резными и расписными потолками.

В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, а каждого гостя ждет приятный комплимент — бокал игристого!

Концерт как искусство

Погрузитесь в мир музыки, где каждая нота оживает в танце света и тени. Это не просто концерт — это путешествие через века, эмоции и искусство.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Квартет VIRTUOSI.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00

Фотографии

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