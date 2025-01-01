Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla в особняке Серебрякова

Открытие новой культурной жемчужины Санкт-Петербурга с двухвековой историей — Дом искусств «Особняк Серебрякова»! Приглашаем вас на незабываемый вечер в роскошных интерьерах особняка, где классика встретится с современностью под мерцание сотен свечей. Перед концертом вас ждет экскурсия по старинному дому, который хранит тайны аристократов и блеск светских приемов! В этот особенный вечер виртуозный скрипач Илья Козлов и струнный квартет VIRTUOSI исполнит для вас циклы «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов, где танец — это сама жизнь, в сочетании с барочными мотивами «Времён года» Вивальди и самой знаменитой его частью «Лето» подарят зрителям незабываемые эмоции! На уникальной экскурсии вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который до наших дней сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века. Погрузитесь в мир музыки, где каждая нота оживает в танце света и тени. Это не просто концерт — это путешествие через века, эмоции и искусство. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Илья Козлов и квартет VIRTUOSI Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. ● Категория VIP. 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15 ● Категория А. 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15 ● Категория В. Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии. Продолжительность концерта с экскурсией 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.