Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее

Концерт при свечах «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Санкт-Петербурге

StageMagic приглашает вас насладиться атмосферным концертом при свечах «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla», который состоится в Оранжерее Таврического сада. Это уникальное событие объединит экспрессивные ритмы аргентинского танго и барочные мелодии Вивальди, создавая незабываемую музыкальную палитру.

Погружение в атмосферу

Концерт пройдет в живописной Оранжерее, окруженной тропическими деревьями и растениями, что позволит зрителям на время окунуться в атмосферу жарких стран. Звучание знаменитой части «Лето» из «Времен года» Вивальди подарит незабываемые эмоции, а ритмы Пьяццоллы заставят вас почувствовать жар и страсть аргентинского танца.

Исполнители

В этот вечер выступит квартет виртуозных музыкантов Four Seasons. Основанный в 2019 году, квартет состоит из профессионалов ведущих театров города. За время своей деятельности они провели более 100 концертов и заслужили признание публики.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат:

«Времена года» Вивальди

«Серенада» Й. Гайдна

«Andante Cantabile» П. Чайковского

Польки и вальсы Штрауса

Лучшие произведения А. Пьяццоллы

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!