Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее

Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт при свечах «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Санкт-Петербурге

StageMagic приглашает вас насладиться атмосферным концертом при свечах «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla», который состоится в Оранжерее Таврического сада. Это уникальное событие объединит экспрессивные ритмы аргентинского танго и барочные мелодии Вивальди, создавая незабываемую музыкальную палитру.

Погружение в атмосферу

Концерт пройдет в живописной Оранжерее, окруженной тропическими деревьями и растениями, что позволит зрителям на время окунуться в атмосферу жарких стран. Звучание знаменитой части «Лето» из «Времен года» Вивальди подарит незабываемые эмоции, а ритмы Пьяццоллы заставят вас почувствовать жар и страсть аргентинского танца.

Исполнители

В этот вечер выступит квартет виртуозных музыкантов Four Seasons. Основанный в 2019 году, квартет состоит из профессионалов ведущих театров города. За время своей деятельности они провели более 100 концертов и заслужили признание публики.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат:

  • «Времена года» Вивальди
  • «Серенада» Й. Гайдна
  • «Andante Cantabile» П. Чайковского
  • Польки и вальсы Штрауса
  • Лучшие произведения А. Пьяццоллы

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
19 сентября в 21:00 Квартира 8
от 800 ₽
Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского
11 сентября в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
ОТТА-orchestra
18+
Живая музыка
ОТТА-orchestra
5 октября в 19:00 Douglas
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше