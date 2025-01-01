Магия свечей. «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla» в Оранжерее

StageMagic приглашает вас насладиться атмосферным концертом при свечах «Времена года. Vivaldi vs Piazzolla», который состоится в Оранжерее Таврического сада. Это уникальное событие объединит экспрессивные ритмы аргентинского танго и барочные мелодии Вивальди, создавая незабываемую музыкальную палитру.
Концерт пройдет в живописной Оранжерее, окруженной тропическими деревьями и растениями, что позволит зрителям на время окунуться в атмосферу жарких стран. Звучание знаменитой части «Лето» из «Времен года» Вивальди подарит незабываемые эмоции, а ритмы Пьяццоллы заставят вас почувствовать жар и страсть аргентинского танца.
В этот вечер выступит квартет виртуозных музыкантов Four Seasons. Основанный в 2019 году, квартет состоит из профессионалов ведущих театров города. За время своей деятельности они провели более 100 концертов и заслужили признание публики.
В программе вечера прозвучат:
В продаже доступны билеты двух категорий:
В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!