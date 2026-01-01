Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Волшебство в Хогвартсе
Киноафиша Магия свечей. Волшебство в Хогвартсе

Магия свечей. Волшебство в Хогвартсе

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в мире Гарри Поттера

В арт-пространстве «Особняк 1898» состоится уникальный музыкальный вечер, посвящённый волшебному миру Гарри Поттера. В центре события — мелодии из культовых фильмов, исполняемые на рояле выдающимся пианистом Петром Горобцом. Этот особняк, являющийся памятником архитектуры, когда-то был сердцем торговой жизни и местом кинопоказов.

Зрители смогут представить себя в Хогвартсе — месте, где магия наполняет воздух. Под сводами арт-пространства, освещенного мягким светом сотен свечей, рояль, словно волшебная палочка, оживит знакомые мелодии, создавая незабываемые образы.

Музыкальные темы из фильмов о Гарри Поттере раскроются с новой стороны, позволяя каждому зрителю стать частью настоящего чародейства и волшебства. Этот вечер станет великолепным событием для всей семьи. В мире Гарри Поттера чудеса доступны каждому, и каждый, независимо от возраста, сможет почувствовать себя волшебником.

О месте проведения

Концерт пройдет в историческом «Особняке 1898» — архитектурном памятнике, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк привлекает внимание своим эклектичным фасадом с элементами модерна. Здесь когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже особняка располагался один из первых электробиографов — первых кинотеатров, где уже звучала музыка, которая теперь будет звучать для вас.

Исполнитель

  • Пианист — Петр Горобец

Информация о билетах

Обратите внимание, что в продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP — 1-й ряд
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды
  • Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составит 75 минут. Мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Волшебство в Хогвартсе

Март
Апрель
15 марта воскресенье
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
24 апреля пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

