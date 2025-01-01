Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова

Вечер итальянской музыки в особняке Серебрякова

В этот особенный вечер в роскошном особняке Серебрякова мы перенесемся в солнечную Италию и насладимся знаменитыми песнями звёзд Сан-Ремо в исполнении JAZZ RETRO BAND «Близкие люди». Среди сотен мерцающих свечей для вас прозвучат хиты таких известных исполнителей, как Adriano Celentano, Mina, Rafaella Carra и многие другие. Атмосферная программа, наполненная чарующими мелодиями, солнцем Италии и любовью, согреет вас теплом и подарит прекрасное настроение!

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Исполнители и стиль

JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» был собран в 2018 году, чтобы играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду из множества других джазовых коллективов Санкт-Петербурга.

Билеты и дресс-код

В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).