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Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова

Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер итальянской музыки в особняке Серебрякова

В этот особенный вечер в роскошном особняке Серебрякова мы перенесемся в солнечную Италию и насладимся знаменитыми песнями звёзд Сан-Ремо в исполнении JAZZ RETRO BAND «Близкие люди». Среди сотен мерцающих свечей для вас прозвучат хиты таких известных исполнителей, как Adriano Celentano, Mina, Rafaella Carra и многие другие. Атмосферная программа, наполненная чарующими мелодиями, солнцем Италии и любовью, согреет вас теплом и подарит прекрасное настроение!

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил до наших дней оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Исполнители и стиль

JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» был собран в 2018 году, чтобы играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие (jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco, советская эстрада) на английском, португальском, французском и русском языках выделяет эту команду из множества других джазовых коллективов Санкт-Петербурга.

Билеты и дресс-код

В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
17:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова Магия свечей. Volare. Хиты Сан-Ремо в особняке Серебрякова

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