Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Забудьте о зимних холодах! StageMagic приглашает вас ощутить атмосферу солнечной Италии в Оранжерее Таврического сада. Среди пышных пальм и тропических растений, в окружении сотен свечей, вы окажетесь в эпохе страсти и роскоши — барокко.
В этом волшебном антураже виртуозный квартет Four Seasons исполнят знаменитый концерт Вивальди «Времена года», а также изящные мелодии Корелли и Альбинони. Эти шедевры классической музыки прозвучат так ярко и живо, что вы почувствуете себя словно в венецианском палаццо.
Вас ждет вечер, наполненный гениальной музыкой, атмосферой вечного лета, экзотическими растениями и потрясающими свечами. Это предложение сделает ваш вечер ярким аккордом праздников!
Квартет Four Seasons — истинные мастера своего дела, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.
В продаже доступны билеты четырех категорий:
В каждой категории действует свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.