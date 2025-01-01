Меню
Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко
6+
Возраст 6+

О концерте

Тепло Италии в сердце Петербурга

Забудьте о зимних холодах! StageMagic приглашает вас ощутить атмосферу солнечной Италии в Оранжерее Таврического сада. Среди пышных пальм и тропических растений, в окружении сотен свечей, вы окажетесь в эпохе страсти и роскоши — барокко.

Музыка, которая завораживает

В этом волшебном антураже виртуозный квартет Four Seasons исполнят знаменитый концерт Вивальди «Времена года», а также изящные мелодии Корелли и Альбинони. Эти шедевры классической музыки прозвучат так ярко и живо, что вы почувствуете себя словно в венецианском палаццо.

Незабываемый вечер

Вас ждет вечер, наполненный гениальной музыкой, атмосферой вечного лета, экзотическими растениями и потрясающими свечами. Это предложение сделает ваш вечер ярким аккордом праздников!

Исполнители

Квартет Four Seasons — истинные мастера своего дела, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

В каждой категории действует свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Январь
Февраль
21 января среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽
22 февраля воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

