Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Тепло Италии в сердце Петербурга

Забудьте о зимних холодах! StageMagic приглашает вас ощутить атмосферу солнечной Италии в Оранжерее Таврического сада. Среди пышных пальм и тропических растений, в окружении сотен свечей, вы окажетесь в эпохе страсти и роскоши — барокко.

Музыка, которая завораживает

В этом волшебном антураже виртуозный квартет Four Seasons исполнят знаменитый концерт Вивальди «Времена года», а также изящные мелодии Корелли и Альбинони. Эти шедевры классической музыки прозвучат так ярко и живо, что вы почувствуете себя словно в венецианском палаццо.

Незабываемый вечер

Вас ждет вечер, наполненный гениальной музыкой, атмосферой вечного лета, экзотическими растениями и потрясающими свечами. Это предложение сделает ваш вечер ярким аккордом праздников!

Исполнители

Квартет Four Seasons — истинные мастера своего дела, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

(1-ый ряд) Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

(2-ой и 3-ий ряд) Категория В (4, 5, 6-й ряд)

(4, 5, 6-й ряд) Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда)

В каждой категории действует свободная рассадка на стульях. Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.