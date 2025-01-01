Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Погружение в мир итальянского барокко: новогодний концерт в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» открывает двери в прекрасный мир итальянского барокко! Приглашаем вас в новогодние праздники на атмосферный концерт при свечах, где виртуозный квартет VIRTUOSI исполнит шедевры Антонио Вивальди и его гениальных современников.

В уникальной атмосфере исторического особняка, озаренного светом бесчисленных свечей, зазвучат страстные, лиричные и невероятно энергичные мелодии Италии XVII-XVIII веков. Идеальная акустика зала и мастерство музыкантов позволят погрузиться в эпоху роскоши, театральности и глубоких чувств.

Образ особняка

Особняк Серебрякова, хранящий в своих стенах шепот Серебряного века и тени прежних гостей — Репина, Павловской и других блестящих творцов, вновь становится местом притяжения искусства. В этот волшебный вечер его отреставрированные парадные залы, продолжая традиции светских салонов, подарят вам уникальный мост между прошлым и настоящим, став идеальным началом для вашего Нового года.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI.

Билеты и продолжительность

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.