Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко
Киноафиша Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

6+
Возраст 6+

О концерте

Погружение в мир итальянского барокко: новогодний концерт в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» открывает двери в прекрасный мир итальянского барокко! Приглашаем вас в новогодние праздники на атмосферный концерт при свечах, где виртуозный квартет VIRTUOSI исполнит шедевры Антонио Вивальди и его гениальных современников.

В уникальной атмосфере исторического особняка, озаренного светом бесчисленных свечей, зазвучат страстные, лиричные и невероятно энергичные мелодии Италии XVII-XVIII веков. Идеальная акустика зала и мастерство музыкантов позволят погрузиться в эпоху роскоши, театральности и глубоких чувств.

Образ особняка

Особняк Серебрякова, хранящий в своих стенах шепот Серебряного века и тени прежних гостей — Репина, Павловской и других блестящих творцов, вновь становится местом притяжения искусства. В этот волшебный вечер его отреставрированные парадные залы, продолжая традиции светских салонов, подарят вам уникальный мост между прошлым и настоящим, став идеальным началом для вашего Нового года.

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI.

Билеты и продолжительность

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
3 января суббота
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2300 ₽
12 февраля четверг
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
6 февраля в 20:10 Sumbur
от 800 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
3 января в 19:00 Благородная гниль
от 4700 ₽
Джаз в сиянии Свечей
6+
Джаз
Джаз в сиянии Свечей
27 декабря в 15:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше