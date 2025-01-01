Магия свечей. Вивальди и Итальянское барокко

Дом искусств «Особняк Серебрякова» открывает двери в прекрасный мир итальянского барокко! Приглашаем вас в новогодние праздники на атмосферный концерт при свечах, где виртуозный квартет VIRTUOSI исполнит шедевры Антонио Вивальди и его гениальных современников.
В уникальной атмосфере исторического особняка, озаренного светом бесчисленных свечей, зазвучат страстные, лиричные и невероятно энергичные мелодии Италии XVII-XVIII веков. Идеальная акустика зала и мастерство музыкантов позволят погрузиться в эпоху роскоши, театральности и глубоких чувств.
Особняк Серебрякова, хранящий в своих стенах шепот Серебряного века и тени прежних гостей — Репина, Павловской и других блестящих творцов, вновь становится местом притяжения искусства. В этот волшебный вечер его отреставрированные парадные залы, продолжая традиции светских салонов, подарят вам уникальный мост между прошлым и настоящим, став идеальным началом для вашего Нового года.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Квартет VIRTUOSI.
В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.