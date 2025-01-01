Магия свечей. Вивальди и итальянское барокко

Концерт при свечах: Виртуозы барокко в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас в незабываемое путешествие в мир итальянского барокко! Уникальный концерт при свечах, на котором выступит виртуозный квартет Virtuosi, состоится в атмосфере, наполненной творчество и историей.

Музыка, которая вдохновляет

На концерте прозвучат шедевры Антонио Вивальди и его современников. Величественные, страстные и энергичные мелодии XVII–XVIII веков перенесут вас в эпоху роскоши и театральности. Идеальная акустика зала вместе с мастерством исполнителей создадут уникальную атмосферу, в которой музыка раскрывает свои глубинные чувства.

Экскурсия по историческому особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по одному из самых изысканных домов Санкт-Петербурга. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. В великолепном вестибюле вас встретит беломраморная парадная лестница, а каждый зал очарует своим уникальным цветом и exquisite лепкой на потолках. Также в некоторых залах можно увидеть изразцовые печи XIX века.

Условия посещения

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Категории билетов

В продаже доступны билеты трёх категорий, все с свободной рассадкой на стульях:

VIP: 1-ый ряд с экскурсией (экскурсия начинается за 45 минут до концерта).

1-ый ряд с экскурсией (экскурсия начинается за 45 минут до концерта). Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (время экскурсии также за 45 минут до концерта).

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (время экскурсии также за 45 минут до концерта). Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсию составит 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Экскурсия продлится 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу барокко и насладиться живой музыкой в таинственном «Особняке Серебрякова»!