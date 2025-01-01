Магия свечей. Вивальди и итальянское барокко

Погружение в мир итальянского барокко с StageMagic

StageMagic приглашает вас в уникальный мир итальянского барокко! В особняке А.А. Половцова, известном как Дом Архитектора, пройдет атмосферный концерт при свечах. Здесь виртуозный квартет Four Seasons исполнит шедевры Антонио Вивальди и его современников.

Волшебство звуков в исторических интерьерах

Концерт обещает подарить незабываемые впечатления. За счет прекрасной акустики зала и мастерства музыкантов замирают страстные и лиричные мелодии Италии XVII-XVIII веков. Уникальная атмосфера особняка, озаренного светом сотен свечей, сделает ваш вечер поистине незабываемым.

Чтобы лучше понять контекст музыки, вы также сможете посетить экскурсию по роскошным интерьерам Дома Архитектора. Архитектурная выверенность и богатые отделки, выполненные из мрамора, золота и ценных пород древесины, поражают своим размахом.

Билеты и рассадка

В продаже есть билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-й ряд) — включает экскурсию за 50 минут до начала концерта

(1-й ряд) — включает экскурсию за 50 минут до начала концерта Категория A (2-й и 3-й ряды) — экскурсия за 50 минут до начала концерта

(2-й и 3-й ряды) — экскурсия за 50 минут до начала концерта Категория B (4-й ряд и далее) — экскурсия за 50 минут до начала концерта

(4-й ряд и далее) — экскурсия за 50 минут до начала концерта Категория C (4-й ряд и далее) — без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Для тех, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала.

Экскурсия и групповые просмотры

Продолжительность экскурсии — 25 минут. В случае необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до начала концерта, а вторая — за 25 минут до начала.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставят возможности для посещения экспозиции. Не упустите шанс насладиться волшебством итальянского барокко в одном из самых красивых мест Петербурга!