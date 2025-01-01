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Магия свечей. «Вивальди и Итальянское барокко» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. «Вивальди и Итальянское барокко» в особняке Серебрякова

Магия свечей. «Вивальди и Итальянское барокко» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство итальянского барокко в Доме искусств «Особняк Серебрякова»

В сезон белых ночей Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас в незабываемое путешествие в мир итальянского барокко! Под светом множества свечей состоится исключительный концерт, где виртуозный квартет VIRTUOSI исполнит шедевры Антонио Вивальди и его выдающихся современников.

Концерт в историческом особняке

Уникальная атмосфера исторического особняка, озаренного теплым светом, создаст идеальные условия для погружения в страстные и энергичные мелодии Италии XVII-XVIII веков. Исключительная акустика зала и мастерство музыкантов позволят вам ощутить эпоху роскоши и театральности.

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта вы сможете посетить экскурсию по особняку. Узнайте о его истории и насладитесь великолепием одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов поражает своим цветом и уникальным декором.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

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