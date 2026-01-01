Магия свечей. Великие леди джаза

Концерт джазовой классики в особняке А.А. Половцова

Есть голоса, которые невозможно забыть. Именно поэтому стоит услышать удивительный концерт в особняке А.А. Половцова, где в свете сотен мерцающих свечей вы сможете насладиться джазовой музыкой в атмосфере золотой эпохи. Исполнители вечера — блистательная Ольга Абдуллина и джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Программа вечера

На концерте прозвучат бессмертные композиции из репертуара таких великих исполнителей, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и Джуди Гарленд. В программе:

Exactly Like You

Over the Rainbow

Sugar

September in the Rain

Them There Eyes

Эти мелодии навсегда вошли в золотую классику мирового джаза и подарят зрителям незабываемые эмоции.

Экскурсия по особняку

Перед концертом вы сможете посетить экскурсию по залам особняка, расположенного недалеко от Исаакиевского собора. Архитектором, создавшим этот уникальный дом, был меценат Александр Александрович Половцов, который привлек к работе выдающихся мастеров своего времени, включая архитекторов Месмахера, Брюлло и Боссе.

Вы увидите уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотеку и великолепно отделанную столовую. Эти исторические интерьеры сохранили свою красоту и облик до наших дней.

Музыкальный праздник

Приглашаем вас на белоснежный вечер, наполненный атмосферой элегантности и свободы. Сияние свечей, великолепие интерьеров и бессмертные мелодии великих певиц подарят вам вдохновение и чувство настоящего музыкального праздника.

Исполнители

Вокал — Ольга Абдуллина (джазовая вокалистка, автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов)

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты и информация

Обратите внимание, что в продаже есть билеты четырех категорий:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 30 минут до начала концерта

(1-ый ряд) с экскурсией за 30 минут до начала концерта Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 55 минут до начала концерта

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 55 минут до начала концерта Категория В (4, 5, 6-й ряд) без экскурсии

(4, 5, 6-й ряд) без экскурсии Категория С (все ряды, начиная с 7-го ряда) без экскурсии

Продолжительность экскурсии — 25 минут, а концерт продлится 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала события. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.