Магия свечей. Великие леди джаза

Есть голоса, которые невозможно забыть. Именно поэтому стоит услышать удивительный концерт в особняке А.А. Половцова, где в свете сотен мерцающих свечей вы сможете насладиться джазовой музыкой в атмосфере золотой эпохи. Исполнители вечера — блистательная Ольга Абдуллина и джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.
На концерте прозвучат бессмертные композиции из репертуара таких великих исполнителей, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и Джуди Гарленд. В программе:
Эти мелодии навсегда вошли в золотую классику мирового джаза и подарят зрителям незабываемые эмоции.
Перед концертом вы сможете посетить экскурсию по залам особняка, расположенного недалеко от Исаакиевского собора. Архитектором, создавшим этот уникальный дом, был меценат Александр Александрович Половцов, который привлек к работе выдающихся мастеров своего времени, включая архитекторов Месмахера, Брюлло и Боссе.
Вы увидите уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотеку и великолепно отделанную столовую. Эти исторические интерьеры сохранили свою красоту и облик до наших дней.
Приглашаем вас на белоснежный вечер, наполненный атмосферой элегантности и свободы. Сияние свечей, великолепие интерьеров и бессмертные мелодии великих певиц подарят вам вдохновение и чувство настоящего музыкального праздника.
Вокал — Ольга Абдуллина (джазовая вокалистка, автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5», лауреат международных джазовых конкурсов)
Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
Обратите внимание, что в продаже есть билеты четырех категорий:
Продолжительность экскурсии — 25 минут, а концерт продлится 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала события. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.