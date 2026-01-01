Магия свечей. Великие леди джаза

Приглашаем вас на атмосферный концерт, где звезды джаза вновь оживут под мерцание свечей. Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и другие королевы жанра исполнят свои бессмертные хиты, ставшие символом целой эпохи. Уникальную программу представит харизматичная певица Ольга Абдуллина в сопровождении высококлассного бэнда Jazz Hooligans.
На концерте будут исполнены такие известные джазовые композиции, как «Fly Me To The Moon», «Sway», «L.O.V.E.» и «Dream a little dream of me». Эти мелодии, словно страницы дневника, расскажут о любви, утрате и триумфах, наполняя атмосферу музыкой золотого века джаза.
Перед началом представления вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы узнаете об истории одного из самых изысканных петербургских домов. Его оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко сохранились до наших дней. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет – резные и расписные потолки, богатый лепной декор и изразцовые печи XIX века делают это место поистине незабываемым.
Ольга Абдуллина, джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5» и лауреат международных джазовых конкурсов, станет ведущей программы. В сопровождении бэнда Jazz Hooligans она подарит вам незабываемые музыкальные моменты.
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 55 минут, без экскурсии – 90 минут. Рекомендуем тем, кто приобрел билет категории В, приходить за 15 минут до начала.
Ожидаем от вас соблюдения дресс-кода: Cocktail Attire («коктейль»).
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!