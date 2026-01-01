Магия свечей. Великие леди джаза

Концерт джазовых легенд в волшебной обстановке исторического особняка

Приглашаем вас на атмосферный концерт, где звезды джаза вновь оживут под мерцание свечей. Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и другие королевы жанра исполнят свои бессмертные хиты, ставшие символом целой эпохи. Уникальную программу представит харизматичная певица Ольга Абдуллина в сопровождении высококлассного бэнда Jazz Hooligans.

Программа

На концерте будут исполнены такие известные джазовые композиции, как «Fly Me To The Moon», «Sway», «L.O.V.E.» и «Dream a little dream of me». Эти мелодии, словно страницы дневника, расскажут о любви, утрате и триумфах, наполняя атмосферу музыкой золотого века джаза.

Экскурсия перед концертом

Перед началом представления вас ждет уникальная экскурсия, на которой вы узнаете об истории одного из самых изысканных петербургских домов. Его оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко сохранились до наших дней. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет – резные и расписные потолки, богатый лепной декор и изразцовые печи XIX века делают это место поистине незабываемым.

Исполнители

Ольга Абдуллина, джазовая вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроекта «Голос-5» и лауреат международных джазовых конкурсов, станет ведущей программы. В сопровождении бэнда Jazz Hooligans она подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 55 минут, без экскурсии – 90 минут. Рекомендуем тем, кто приобрел билет категории В, приходить за 15 минут до начала.

Дресс-код

Ожидаем от вас соблюдения дресс-кода: Cocktail Attire («коктейль»).

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!